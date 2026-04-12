Кактиньш: темы языка и национальности позволяют политикам Латвии не решать проблемы, а создавать видимость активности
"Мы становимся беднее, даже не замечая этого" — латвийский социолог предупреждает: инфляция незаметно обесценивает доходы, а реальные проблемы общества часто подменяются удобными политическими темами.
В эфире передачи «Ziņu TOP» на телеканале TV24 социолог, директор центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш поделился своим взглядом на ключевые проблемы латвийского общества, особо выделив тему инфляции.
По его словам, именно экономические и социальные вопросы сегодня по-настоящему волнуют людей, тогда как темы языка и этнических отношений зачастую искусственно выдвигаются на первый план.
«Если мы спрашиваем людей, какие три самые важные проблемы в Латвии, решение которых улучшило бы их жизнь, там обычно не говорят об этнических и языковых вопросах. Если кто-то и упоминает, то это где-то на четвертом, пятом или даже десятом месте», — поясняет он.
На первых позициях, подчеркивает социолог, неизменно находятся экономические и социальные трудности. И главной из них он называет инфляцию. «Инфляция — это очень страшная тема. Я позволю себе утверждать, и это правда, что инфляция делает каждого зрителя этой программы беднее», — говорит Кактиньш.
При этом, по его словам, процесс обнищания происходит незаметно: «Мы не чувствуем, как становимся беднее, но мы такими становимся».
В качестве наглядного примера он приводит пенсионные накопления: «У каждого из нас есть какие-то пенсионные накопления, но из-за инфляции они становятся менее ценными. Если пару лет назад на них можно было купить больше, то, выйдя на пенсию, возможно, мы сможем купить три чашки кофе».
Социолог также обращает внимание на то, что инфляция в Латвии длительное время превышает средние показатели по Европе, что лишь усугубляет ситуацию. На этом фоне обсуждаются и возможные новые повышения цен, например, на топливо. При этом, по мнению эксперта, реальные экономические проблемы решать сложно, и потому в публичном пространстве нередко акцент смещается на более удобные темы. «Мы знаем, что эти карты работают. Они разыгрывались во всех предыдущих избирательных сезонах», — отмечает он.
Кактиньш считает, что подобные темы позволяют создавать видимость активности: «Можно заниматься языковыми вопросами, можно убирать памятники — и показать: вот, мы работаем, вот, мы о чем-то заботимся».
В итоге, подчеркивает он, общественная повестка заполняется тем, что легче обсуждать, даже если это не отвечает реальным запросам людей: «Публичное пространство нужно чем-то заполнять. Нам дают эту тему — давайте снова поговорим о языке. И мы снова говорим о языке». По его словам, это устоявшаяся схема: «Это схема, которая работает. Она всегда работала, и мы примерно знаем, какой там результат».