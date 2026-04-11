Почему незадолго до распада Советского Союза массово строились эти пугающего вида дома?
Почему советские дома конца эпохи выглядят так пугающе? Архитектор раскрывает шокирующую правду: их строили в условиях дефицита, экономя буквально на всем — от стен до отопления.
В жилом фонде, доставшемся в наследство от Советского Союза, до сих пор скрывается множество неприятных сюрпризов. О малоизвестных деталях строительства того времени в комментарии украинскому изданию "Телеграф" рассказал заслуженный архитектор Украины Сергей Юнаков. Он отметил, что в конце существования Советского Союза многоэтажные здания строились в условиях такого дефицита, что процесс превратился в "гонку за квадратными метрами", где качество давно перестало быть приоритетом.
Стены тоньше нормы
Юнаков указывает, что часть домов, построенных в этот период, имеет конструктивные параметры, которые сегодня выглядят откровенно опасными. Например, наружные стены некоторых зданий имеют толщину всего 25 сантиметров — почти вдвое меньше рекомендуемой нормы.
Квартиры без отделки
Когда материалы начали исчезать со строительных площадок, о стандартах просто забыли. По словам Юнакова, во многих квартирах вместо радиаторов устанавливали несколько раз согнутую трубу — импровизированную систему, которая не могла обеспечить нормальное тепло.
Обои также стали "роскошью": в определенный момент их перестали клеить вовсе, передавая людям квартиры с голыми стенами. "Возникал полный хаос. Квартиры без радиаторов, без обоев — но люди все равно туда заселялись", — вспоминает архитектор.
Люди жили в холоде, потому что выбора не было
Из-за примитивной системы отопления квартиры оставались холодными даже в относительно мягкие зимы. Однако выбора не было: жилье выдавалось по очереди, и жителям приходилось приспосабливаться — утеплять квартиры самостоятельно, устанавливать дополнительные обогреватели, заклеивать окна.
Юнаков подчеркивает, что последствия такой "экономии на всем" постсоветские страны ощущают до сих пор: значительная часть советских многоэтажек требует модернизации, а некоторые — фактически полной перестройки.