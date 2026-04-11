"Надо смотреть на вещи реально": производители в Латвии все чаще говорят о росте цен на продукты
Латвийские производители продуктов пока не спешат поднимать цены на полках магазинов, хотя уже сталкиваются с ростом расходов на сырье, упаковку, логистику и энергоресурсы. Действующие контракты еще сдерживают подорожание, но в отрасли все чаще признают: если ситуация не изменится, через несколько месяцев это неизбежно почувствуют и покупатели.
В процессе производства продуктов питания расходы на энергоресурсы составляют существенную часть себестоимости продукции. Несмотря на это ценовое давление, пока на полках магазинов изменений цен не наблюдается, сообщает LSM.lv.
«Сейчас мы не перекладываем это удорожание на стоимость своей продукции. Не перекладываем потому, что по большей части материалов, с которыми мы работаем, — рыбе, консервным банкам, маслу — договоры были заключены заранее. Фактически сегодня мы работаем по тем ценам, которые у нас есть», — пояснил директор по развитию SIA Karavela Янис Энделе.
Однако действующие договоры лишь откладывают рост цен, а не полностью его предотвращают. Кроме того, влияние цен на топливо, так же как и жители, компании ощущают уже сегодня.
«Мы как крупный производитель сейчас не подтверждаем цены на второе полугодие ни одному своему клиенту, потому что у нас самих нет ясности. И наши клиенты или поставщики сейчас в основном говорят такими фразами: да, цены вырастут. Насколько вырастут? Не знаем, ждем развития событий», — сказал Энделе.
Пока покупатели в магазинах еще не видят изменений, в новых сделках по закупке производственных товаров удорожание уже заметно. С этим, например, столкнулся один из крупнейших производителей продуктов питания в Латвии — Dobeles dzirnavnieks.
«Довольно сильные колебания сейчас происходят в целом по всему блоку сырья, и речь не только о нефтепродуктах. Мы видим это и по зерну, и по масложировой продукции. По этим позициям мы тоже уже столкнулись с ростом цен на биржах. Это означает, что и за сырье нам сейчас приходится платить больше», — пояснил председатель правления AS Dobeles dzirnavnieks Кристапс Амсилс.
Помимо сырья производителей сейчас давят и цены на упаковку, производство которой напрямую зависит от нефтепродуктов.
Хотя по отдельным сырьевым позициям колебания на биржах резкие, данные Банка Латвии показывают, что глобальный уровень цен на продовольствие пока остается сравнительно стабильным. Главным риском для цен по-прежнему остаются энергоресурсы, удорожание которых жители могут почувствовать в стоимости продуктов уже в ближайшие месяцы. Однако экономисты успокаивают: этот рост, скорее всего, не будет сопоставим с недавним энергетическим кризисом.
«Какое-то влияние будет, но здесь очень важно понимать одну вещь. Можем ли мы сейчас считать, что инфляция в Латвии снова будет такой же высокой, как в 2022–2023 годах, когда на пике она достигала 20%? По сегодняшней ситуации похоже, что нет. Возможно все, ситуация может меняться каждый день», — признал экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
«Понятно, что ни один производитель не сможет взять на себя такие изменения цен — и на логистику, и на упаковку, и на сырье. И если ситуация с ценами на сырье и энергоресурсы быстро не изменится, то, конечно, с определенной задержкой рано или поздно производители будут вынуждены пересмотреть цены на свою продукцию, и мы, вероятнее всего, увидим это на полках магазинов. Надо смотреть на вещи реально», — сказал глава Dobeles dzirnavnieks.