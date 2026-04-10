Рост цен на топливо ударил по больному - осенью латвийцы могут остаться без скорой помощи
Резкий рост цен на топливо может поставить под угрозу работу скорой помощи в Латвии: при текущих ценах бюджет трещит, а денег хватит только до осени.
Стремительный рост цен на топливо может создать серьезные вызовы для оперативной деятельности Служба неотложной медицинской помощи в конце года, так как при цене дизельного топлива в два евро за литр в бюджете службы образуется дефицит в размере 1,07 миллиона евро, сообщил агентству LETA руководитель внешней коммуникации службы Микс Дуцис.
В бюджете службы на 2026 год на закупку топлива предусмотрено 2,24 миллиона евро. Это означает, что имеющегося финансирования будет достаточно для обеспечения догоспитальных услуг только до сентября.
Для поиска решений Министерство здравоохранения Латвии попросило службу представить прогнозы и расчеты необходимого финансирования в случае роста цен на топливо, сообщил Дуцис.
Как ранее сообщалось, по данным Европейская комиссия, в Латвии на прошлой неделе по сравнению с началом года средняя цена бензина марки 95 увеличилась на 22%, а средняя цена дизельного топлива — на 38%.