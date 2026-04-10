Рост цен на топливо ударил по больному - осенью латвийцы могут остаться без скорой помощи

Стремительный рост цен на топливо может создать серьезные вызовы для оперативной деятельности Служба неотложной медицинской помощи в конце года, так как при цене дизельного топлива в два евро за литр в бюджете службы образуется дефицит в размере 1,07 миллиона евро, сообщил агентству LETA руководитель внешней коммуникации службы Микс Дуцис.