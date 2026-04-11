Чтобы отправить письмо, здесь нужно нырнуть: как работает единственное в мире подводное почтовое отделение

Именно здесь становится понятно, почему подводная почта так хорошо работает как история. На первый взгляд это просто милый туристический аттракцион: люди ныряют с маской, опускают открытку в ящик и потом рассказывают друзьям, что отправили письмо со дна моря. Но на самом деле это пример того, как маленькая страна очень удачно превратила свою географию в символ. В мире, где обычная почта давно проигрывает мессенджерам, Вануату смогло сделать из нее впечатление, воспоминание и сюжет, который люди хотят пересказывать дальше.