Чтобы отправить письмо, здесь нужно нырнуть: как работает единственное в мире подводное почтовое отделение
В мире есть вещи, которые сначала кажутся туристической выдумкой, придуманной ради красивой рекламы. Подводная почта — как раз из таких. Но в случае Вануату это не легенда и не разовая акция для отдыхающих, а реальное официальное почтовое отделение, которое действует уже больше двух десятилетий. Национальная почта страны прямо называет его единственным в мире подводным почтовым отделением, открытым в мае 2003 года у острова Хайдауэй.
Речь идет о небольшом островном государстве Вануату в южной части Тихого океана. Именно там, в морском заповеднике у Hideaway Island, под водой установили полноценную почтовую точку: специальный ящик, куда можно опустить открытку, находясь фактически в море. По данным Vanuatu Post, это отделение расположено примерно на глубине трех метров, так что добраться до него могут и дайверы, и снорклеры. А если нырнуть на такую глубину человеку трудно, сотрудники острова помогают посетителям доставить открытку в подводный ящик.
Подводная почта в Вануату появилась не ради абсурда и не ради того, чтобы удивить мир любой ценой. Это проект, который очень точно отражает саму страну. В официальном описании подчеркивается, что Вануату состоит из 83 островов, а море для местных жителей — не фон и не экзотика, а важнейшая часть жизни. Поэтому идея почты под водой выглядела не как шутка, а как естественное продолжение образа страны, где море — повседневность, среда и часть национальной идентичности.
С практической точки зрения все устроено не так уж хаотично, как можно было бы подумать. Конечно, обычную бумажную открытку туда никто не бросает: для этого существуют специальные водостойкие открытки. Их гасят не обычным чернильным штемпелем, а особым тиснением, потому что под водой чернила просто не сработали бы. Для этой почты был разработан специальный embossing device — устройство для рельефного погашения открыток. Иначе говоря, даже такая экзотическая идея потребовала вполне земной изобретательности.
Есть и еще одна деталь, которая делает всю историю особенно живой. Подводное отделение работает не в абстрактном режиме, а по вполне понятным правилам. Когда оно открыто, над местом поднимают специальный флаг на поплавке — это знак, что в воде находятся почтовые работники. Некоторые сотрудники даже проходили обучение по дайвингу, чтобы обслуживать это отделение. Позднее к работе стали подключать и местных дайв-мастеров, потому что поддерживать такую подготовку у всех почтовых сотрудников оказалось слишком сложно.
Само происхождение идеи тоже оказалось гораздо менее официальным, чем можно было бы ожидать. Проект придумали местный почтмейстер и владелец курорта — причем, как пересказывалось позже, идея родилась за разговорами «за напитками». Из этой почти случайной задумки вырос объект, который в итоге стал одной из самых узнаваемых достопримечательностей Вануату. Открылось подводное отделение в 2003 году и с тех пор закрепилось за страной как ее необычная визитная карточка.
Именно здесь становится понятно, почему подводная почта так хорошо работает как история. На первый взгляд это просто милый туристический аттракцион: люди ныряют с маской, опускают открытку в ящик и потом рассказывают друзьям, что отправили письмо со дна моря. Но на самом деле это пример того, как маленькая страна очень удачно превратила свою географию в символ. В мире, где обычная почта давно проигрывает мессенджерам, Вануату смогло сделать из нее впечатление, воспоминание и сюжет, который люди хотят пересказывать дальше.
При этом речь идет не только о красивой картинке для туристов. Каждую неделю в подводное отделение опускают сотни открыток, а когда в порт заходят круизные суда, поток становится еще больше.
Есть в этой истории и еще один важный момент. Подводная почта Вануату часто называется не просто первой, а и единственной официальной в мире. Позднее в других странах действительно появлялись похожие подводные ящики или туристические почтовые точки, но именно Вануату удерживает за собой статус первопроходца и главного символа этой идеи.