В Резекне наконец выбрали нового мэра
В пятницу новым мэром Резекне избран исполнявший до этого эти обязанности заместитель председателя думы Янис Тутинс («Kopā Latvijai»/LPV), которому допуск к государственной тайне выдан на сокращенный срок.
Сегодня был последний день установленного срока, когда Резекненская дума должна была избрать нового руководителя.
Отстраненный от должности мэра Александр Барташевич («Kopā Latvijai»/LPV) пояснил, что фракция договорилась о выдвижении на этот пост Тутинса. В свою очередь оппозиция выдвинула на пост мэра Инару Гроце (Латвийская зеленая партия/Латвийское объединение регионов/Новая консервативная партия).
Отвечая на вопросы депутатов, Тутинс признал, что допуск к государственной тайне ему предоставлен на сокращенный срок - два года, но выразил уверенность, что по его истечении он будет продлен. Также политик сообщил, что сохранит должности советников и не планирует существенных изменений в этой сфере.
Как сообщалось, в марте вопрос о новом мэре уже включался в повестку дня заседания думы, но позже был из нее исключен по предложению Тутинса, чтобы избежать "юридических казусов".
Руководитель центральной администрации самоуправления Маргарита Войциша пояснила, что самоуправление проконсультировалось с Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), которое указало, что избирать нового мэра не требуется, так как прежний мэр Барташевич отстранен, но не освобожден от должности, и оспаривает свое отстранение в суде. Кроме того, назначен исполняющий обязанности мэра, поэтому избрание нового мэра привело бы к ситуации, когда у думы будет два председателя.
В то же время в министерстве агентству LETA заявили, что условие об избрании нового мэра Резекне до 10 апреля остается в силе. Как пояснила советник главы МУУРР Раймондса Чударса Сабине Спурке, распоряжением министра Барташевич отстранен от должности, и у думы Резекне нет председателя, поэтому новый мэр должен быть избран до 10 апреля.
Все предположения о том, что Барташевич все еще является председателем думы, необоснованны, указала Спурке. Она подчеркнула, председателю думы необходим допуск к государственной тайне. Если у Барташевича допуска нет, он не может занимать должность мэра.
Как сообщалось, министр умного управления и регионального развития отстранил Барташевича от должности, так как он не получил допуск к государственной тайне. Как указал министр, если решение об отказе в допуске будет признано недействительным, Барташевич сможет вновь исполнять обязанности мэра. Если же допуск не будет предоставлен, он обязан покинуть должность, так как не будет соответствовать требованиям закона для выполнения обязанностей.