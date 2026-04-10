В Резекне наконец выбрали нового мэра
Новым мэром Резекне избран Янис Тутинс.
В Резекне наконец выбрали нового мэра

В пятницу новым мэром Резекне избран исполнявший до этого эти обязанности заместитель председателя думы Янис Тутинс («Kopā Latvijai»/LPV), которому допуск к государственной тайне выдан на сокращенный срок.

Сегодня был последний день установленного срока, когда Резекненская дума должна была избрать нового руководителя.

Отстраненный от должности мэра Александр Барташевич («Kopā Latvijai»/LPV) пояснил, что фракция договорилась о выдвижении на этот пост Тутинса. В свою очередь оппозиция выдвинула на пост мэра Инару Гроце (Латвийская зеленая партия/Латвийское объединение регионов/Новая консервативная партия).

Отвечая на вопросы депутатов, Тутинс признал, что допуск к государственной тайне ему предоставлен на сокращенный срок - два года, но выразил уверенность, что по его истечении он будет продлен. Также политик сообщил, что сохранит должности советников и не планирует существенных изменений в этой сфере.

Как сообщалось, в марте вопрос о новом мэре уже включался в повестку дня заседания думы, но позже был из нее исключен по предложению Тутинса, чтобы избежать "юридических казусов".

Руководитель центральной администрации самоуправления Маргарита Войциша пояснила, что самоуправление проконсультировалось с Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР), которое указало, что избирать нового мэра не требуется, так как прежний мэр Барташевич отстранен, но не освобожден от должности, и оспаривает свое отстранение в суде. Кроме того, назначен исполняющий обязанности мэра, поэтому избрание нового мэра привело бы к ситуации, когда у думы будет два председателя.

В то же время в министерстве агентству LETA заявили, что условие об избрании нового мэра Резекне до 10 апреля остается в силе. Как пояснила советник главы МУУРР Раймондса Чударса Сабине Спурке, распоряжением министра Барташевич отстранен от должности, и у думы Резекне нет председателя, поэтому новый мэр должен быть избран до 10 апреля.

Все предположения о том, что Барташевич все еще является председателем думы, необоснованны, указала Спурке. Она подчеркнула, председателю думы необходим допуск к государственной тайне. Если у Барташевича допуска нет, он не может занимать должность мэра.

Как сообщалось, министр умного управления и регионального развития отстранил Барташевича от должности, так как он не получил допуск к государственной тайне. Как указал министр, если решение об отказе в допуске будет признано недействительным, Барташевич сможет вновь исполнять обязанности мэра. Если же допуск не будет предоставлен, он обязан покинуть должность, так как не будет соответствовать требованиям закона для выполнения обязанностей.

Другие сейчас читают