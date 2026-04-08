Перепутал лекарства - погиб ребенок: дело о смертельно ошибке медика передано в прокуратуру
В конце прошлого года произошла ужасная трагедия в детской больнице Риги: из-за перепутанных медикаментов погиб ребенок. Полиция завершила расследование и просит привлечь медика к ответственности — дело передано в прокуратуру.
Государственная полиция Латвии инициировала привлечение медика к уголовной ответственности в связи со смертью пациента в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в ноябре прошлого года, когда были перепутаны предназначенные пациенту медикаменты, сообщает агентство LETA.
Полиция завершила расследование по делу о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что привело к смерти несовершеннолетнего пациента. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Риги (Пардоугавского района) для начала уголовного преследования.
Уголовный процесс был начат по факту того, что 26 ноября 2025 года в медицинском учреждении из-за введения неправильного препарата наступила смерть пациента. В ходе досудебного расследования дело было переквалифицировано в соответствии со статьей Уголовного закона о неисполнении или ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, если это по неосторожности стало причиной смерти потерпевшего.
Следствие установило, что пациенту был подготовлен инфузионный пакет с неправильным лекарственным раствором, не предназначенным для данного пациента, введение которого и привело к смерти.
Подозреваемым признан медицинский работник. В отношении него применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также дополнительное ограничение — запрет на занятие определенной профессиональной деятельностью. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, либо пробационного надзора, общественных работ или штрафа.
Ранее сообщалось, что после смерти ребенка в BKUS, вызванной путаницей с медикаментами, будут проведены несколько проверок и расследований как в этой, так и в других больницах. Об этом ранее заявлял министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Как сообщало Латвийское телевидение, пациент онкологического отделения, проходивший лечение в BKUS, предположительно получил неправильные медикаменты и скончался. Больница не раскрыла обстоятельства произошедшего, а также не сообщила, продолжает ли работать данный медицинский сотрудник.
По информации портала la.lv, умер восьмилетний пациент. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, возможно, вместо хлорида натрия ребенку был введен хлорид калия.