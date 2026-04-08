Без рек и пресной воды: как устроена одна из самых необычных стран мира
Саудовская Аравия относится к числу стран, где нет постоянных рек в привычном понимании, а воду для жизни, городов и хозяйства приходится добывать совсем иначе — из подземных запасов и за счет масштабного опреснения морской воды. Именно поэтому тема воды здесь давно стала не географической особенностью, а вопросом выживания, экономики и будущего страны.
Когда говорят, что в Саудовской Аравии нет рек, это звучит слишком резко и даже немного сенсационно. Точнее будет сказать так: в стране нет постоянных природных рек в привычном понимании, то есть рек с круглогодичным естественным течением. Вместо них здесь есть вади — русла, которые большую часть времени остаются сухими и оживают только после дождей.
Но именно в этом и состоит главный парадокс страны. Несмотря на такие природные ограничения, Саудовская Аравия давно живет не как территория выживания, а как одно из самых влиятельных государств региона — с крупными городами, современной инфраструктурой, промышленностью, мегапроектами и миллионами жителей. И вся эта жизнь держится на том, что воду здесь не столько получают от природы, сколько производят, перекачивают, распределяют и экономят.
Исторически основным источником воды для страны были подземные запасы. Для пустынной территории это было естественным решением: колодцы, оазисы, подземные горизонты, глубинные резервы. Но у такого пути сразу был предел. FAO отмечает, что в Саудовской Аравии подземная вода долгое время оставалась главным, но ограниченным ресурсом, причем изъятие во многих случаях превышало естественное восполнение. Иными словами, страна жила за счет запасов, которые нельзя бесконечно расходовать так, будто они неисчерпаемы.
Особенно заметно это проявилось в сельском хозяйстве. В какой-то период Саудовская Аравия активно использовала глубинные подземные воды для орошения, и в пустыне появлялись огромные зеленые круги полей — один из самых известных визуальных символов арабского сельского хозяйства. Но за этой впечатляющей картинкой скрывалась дорогая и уязвимая модель: значительная часть воды добывалась из древних водоносных слоев, которые не успевают быстро восстанавливаться. Именно поэтому со временем в стране начали искать более устойчивую систему.
Так на первый план вышло опреснение морской воды. Для большинства стран это просто одна из технологий, а для Саудовской Аравии — одна из опор всей современной жизни. Если в стране нет постоянных природных рек, а подземные запасы нельзя тратить прежними темпами, остается превращать морскую воду в питьевую и техническую. За последние годы именно эта система стала для Саудовской Аравии чем-то вроде искусственной замены того, что в других странах дают большие реки.
В последние годы о Саудовской Аравии действительно писали как о стране, которая создает новые «реки» — не природные, а инженерные. В декабре 2024 года The National описывал уже существующую масштабную сеть опреснительных мощностей и распределительных трубопроводов как новые «реки» Саудовской Аравии. Смысл в том, что вода здесь идет не по природному руслу, а по огромной техногенной системе, которая тянется через страну и снабжает города тем, чего сама география им не дала.
То есть, если говорить совсем просто, природных постоянных рек у Саудовской Аравии нет, но страна фактически построила их инженерный аналог. Это не одна романтическая «река посреди пустыни», а целая система: опреснительные заводы, насосные станции, трубопроводы, накопители, распределительные сети. Именно она и позволяет существовать крупным городам там, где при других обстоятельствах все упиралось бы в жесткий дефицит воды.
Официальная статистика показывает, насколько сильно страна уже зависит от такой модели. По данным General Authority for Statistics Саудовской Аравии, в 2023 году объем опресненной морской воды вырос на 31%, а сама опресненная вода составила 50% распределенного водоснабжения страны против 44% годом ранее. При этом использование невозобновляемых подземных вод в сельском хозяйстве сократилось на 7%. Это важный сигнал: страна пытается хотя бы частично уйти от старой зависимости от глубинных запасов и опереться на более управляемую систему.
Но Саудовская Аравия упрощает себе жизнь не только за счет опреснения. В последние годы власти и международные организации все чаще говорят еще и о повторном использовании очищенной сточной воды. Страна перестраивает водную стратегию за счет более продвинутого опреснения, снижения зависимости от подземных вод и развития переработки и повторного использования воды.
Есть и еще одна важная деталь. Когда говорят об «искусственной реке» в Саудовской Аравии, иногда речь идет не только о магистральной системе подачи воды, но и об отдельных масштабных проектах, связанных с новыми городами и туристическими зонами. Например, в проекте Trojena официально заявлено создание крупного искусственного озера длиной 2,8 километра. Это уже не вопрос базового выживания, а пример того, как страна использует водную инженерию не только для снабжения, но и для создания новой среды, которая еще недавно в такой местности казалась почти невозможной. Правда, в марте 2026 года профильные отраслевые издания сообщали, что ключевой контракт по дамбам и озеру в Trojena был отменен, так что такие проекты тоже нельзя считать чем-то окончательно и бесповоротно реализованным.
Для большинства людей река — это просто часть пейзажа, настолько привычная, что о ней редко задумываются. В Саудовской Аравии все иначе: здесь отсутствие постоянных природных рек не стало приговором, но сделало воду одной из самых дорогих, сложных и стратегически важных тем в стране. И, возможно, именно поэтому Саудовская Аравия сегодня удивляет не тем, чего у нее нет, а тем, что она сумела выстроить вопреки этому.