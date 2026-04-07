Город в США уже более 60 лет горит под землей. Как Сентрейлия почти исчезла с карты

Переломным моментом стал май 1962 года. По наиболее распространенной версии, в одном из заброшенных карьеров рядом с городом, который использовали как свалку, подожгли мусор. Тогда такие действия не казались чем-то из ряда вон выходящим: отходы просто сжигали, чтобы очистить территорию, в том числе перед памятными днями, когда люди приходили на соседнее кладбище. Но на этот раз огонь, как считается, перекинулся на угольные отходы, а затем ушел в подземные горные выработки. Именно так начался пожар, который потом оказалось практически невозможно остановить.