Не только жилье и документы: какие проблемы выходят на первый план у украинцев в Латвии
Поток жителей Украины в Латвию в прошлом году оставался стабильным, но с тенденцией к снижению, свидетельствует информация Министерства внутренних дел, включенная в подготовленный Министерством культуры (МК) информационный доклад о совершенствовании политики и координации интеграции жителей Украины в латвийское общество.
После обновления данных по состоянию на 16 апреля 2025 года в Регистре физических лиц статус временной защиты был аннулирован у 18 666 человек. В свою очередь, по состоянию на 1 декабря 2025 года в Регистре физических лиц были зарегистрированы 31 412 жителей Украины с действующим статусом временной защиты.
В МК прогнозируют, что с учетом нынешней геополитической ситуации в Европе, особенно продолжающейся войны, а также разрушений гражданской инфраструктуры Украины, вызванных военными действиями России, жители продолжат покидать территорию Украины и искать убежище в других странах, в том числе в Латвии. По мнению министерства, при таких обстоятельствах нет оснований полагать, что значительная часть украинцев, которые сейчас обосновались в Латвии, сможет в ближайшее время вернуться в Украину.
МК поясняет, что созданная в Латвии система первичной поддержки жителей Украины работает успешно. По мере длительного пребывания в Латвии украинцы все больше стремятся интегрироваться в принимающее общество — изучая латышский язык, расширяя знания об истории Латвии, культурной среде и других общественных процессах, а также налаживая социальные контакты с представителями принимающего общества.
Информация, предоставленная неправительственными организациями и самоуправлениями, свидетельствует, что мероприятия, основанные на общих интересах и проходящие в неформальной атмосфере, способствуют как сотрудничеству, так и установлению контактов между жителями Украины и членами принимающего общества.
В информационном докладе подчеркивается, что жители Украины все чаще хотят включаться в рынок труда, и для того, чтобы у них было как можно больше возможностей работать не только на низкоквалифицированных должностях, но и по полученной квалификации и профессиональным навыкам, а также чтобы способствовать их социально-экономической интеграции в латвийское общество и обеспечить изучение латышского языка, необходимо гарантировать непрерывное обучение латышскому языку.
В МК отмечают, что часть жителей Украины пользуется правом получать предусмотренную государственную и муниципальную поддержку и услуги. Однако сохраняются пробелы в данных, из-за чего нельзя сделать объективные выводы ни о круге получателей, ни о доступности и достаточности услуг и поддержки, а также об их эффективности.
Министерство обращает внимание, что по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов, с которыми сталкиваются жители Украины, — например, нехватка поддержки для детей при включении в латвийскую систему образования, недостаточное знание латышского языка для квалифицированных и высококвалифицированных профессий, трудности с признанием в Латвии квалификаций, полученных за ее пределами, а также неопределенность относительно своего дальнейшего статуса в Латвии.
Согласно информации, содержащейся в докладе, исследователи указали, что необходимо совершенствовать систему сотрудничества между ответственными и соучаствующими учреждениями, занимающимися приемом жителей Украины и их интеграцией в латвийское общество. Исследователи предлагают в рамках выработки долгосрочных решений поручить координирующую функцию учреждениям, отвечающим за подготовку и реализацию политики сплоченного общества.
В МК считают важным осознавать, что необходимая жителям Украины поддержка динамично меняется. Если на первом этапе наибольшая помощь требуется в поиске жилья, обеспечении продовольствием и оформлении документов на пребывание, то в долгосрочной перспективе существенно планировать и реализовывать комплексные меры по интеграции в латвийское общество.