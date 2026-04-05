Латвийский город атакуют дикие звери. Жителей предупредили и рассказали о мерах предосторожности

Чаще всего в Елгаве можно увидеть лис, и, как отмечают специалисты Службы охраны природы, лисы в городской среде — нормальное явление, ведь здесь им доступна пища, а присутствие людей им в целом не мешает. Поэтому в отдельных случаях они уже выбрали город в качестве своего места обитания. Увидев лису в городе, жителям рекомендуется не проявлять безрассудства и ни в коем случае не пытаться вступать в контакт с животным, соблюдая дистанцию. Родителям также следует обсудить это со своими детьми. Хотя лисы обычно не агрессивны по отношению к людям, важно помнить, что это дикие животные. В случаях, когда животное проявляет агрессию или оказалось в беспомощном состоянии, жителям следует сообщить об этом в Оперативный информационный центр Елгавской муниципалитетской службы, позвонив по номеру 8787.