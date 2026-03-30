Российский танкер с нефтью впервые за три месяца прибыл на Кубу - США не против

Из-за войны в Иране и роста цен на энергоносители США 13 марта разрешили третьим странам в течение месяца покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые загрузили на танкеры до 12 марта и сейчас находятся в море. При этом Вашингтон запретил сделки с российской нефтью с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.