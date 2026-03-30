Российский танкер с нефтью впервые за три месяца прибыл на Кубу - США не против
Российский танкер «Анатолий Колодкин» привез на Кубу 100 тысяч тонн нефти, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ. В ведомстве этот груз назвали гуманитарным.
Это первая поставка сырья на остров с начала энергетической блокады со стороны США, то есть почти за три месяца.
Судно ожидает разгрузки в кубинском порту Мансас. Запаса топлива, который привез танкер, хватит на несколько недель, говорили ранее эксперты, опрошенные The New York Times.
В январе президент США Дональд Трамп начал энергетическую блокаду Кубы. Вашингтон выдвинул Гаване целый список обвинений, среди которых «систематические нарушения прав человека», «дестабилизация региона», а также «выстраивание тесных связей с рядом враждебных государств и недружественных акторов», включая Россию, КНР, Иран, ХАМАС и Хезболлу.
Несмотря на это, 30 марта Трамп заявил, что не против поставок российской нефти на Кубу, так как стране это нужно «для выживания».
«Если какая-либо страна хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем — будь то Россия или кто-либо еще», — сказал президент США.
Из-за войны в Иране и роста цен на энергоносители США 13 марта разрешили третьим странам в течение месяца покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые загрузили на танкеры до 12 марта и сейчас находятся в море. При этом Вашингтон запретил сделки с российской нефтью с участием Кубы, Ирана, Северной Кореи и аннексированных территорий Украины.