С 1 мая за такие поездки в Латвии уже смогут штрафовать. Кого коснутся новые правила
С 1 апреля в Латвии меняются правила для части средств микромобильности, и прежде всего это касается так называемых самодвижущихся велосипедов. Им запретят ездить по тротуарам, и до 30 апреля владельцам нужно будет успеть зарегистрировать такой транспорт в CSDD и оформить на него OCTA. Уже с 1 мая за отсутствие регистрации и страховки смогут штрафовать.
Речь идет не об обычных электровелосипедах, а о более мощных моделях, у которых электропривод продолжает работать даже тогда, когда человек перестает крутить педали. По закону к самодвижущимся велосипедам относятся велосипеды с электромотором мощностью до 1000 ватт, который отключается при скорости свыше 25 километров в час.
В Рижской муниципальной полиции признают, что проследить за каждым таким транспортным средством не получится — на это просто не хватит ресурсов. Но, как пояснил заместитель начальника полиции Андрей Аронов, теперь у правоохранителей хотя бы появились четкие правила, на которые можно опираться. По его словам, основной акцент будет не на мелких формальных нарушениях вроде отсутствующего отражателя, а на агрессивной и опасной езде.
До сих пор с такими велосипедами возникала путаница, потому что в законе не было отдельной категории для этого вида транспорта. Из-за этого водители и владельцы нередко трактовали правила по-своему. Теперь эта категория официально закреплена, и, соответственно, стало понятнее, какие требования на нее распространяются.
В Рижской думе новые правила объясняют вопросами безопасности. Председатель думы Виестурс Клейнбергс заявил, что с появлением новых видов микромобильности пешеходы должны чувствовать себя на тротуарах спокойно. При этом он признал, что городу еще есть что улучшать: Рига обещает продолжать развивать велоинфраструктуру, строить новые пешеходные переходы и перестраивать остановки.
Глава CSDD Айвар Аксенокс напомнил, что зарегистрировать самодвижущиеся велосипеды и оформить OCTA нужно до 30 апреля. После этого, с 1 мая, езда без регистрации и страховки уже будет наказываться штрафами, и делать это сможет не только государственная, но и муниципальная полиция.
По словам Аксенокса, до недавнего времени некоторые владельцы пытались оформить такие велосипеды как обычные, потому что отдельного порядка регистрации еще не было. Сейчас правила уже приняты, но процесс только начинается: на данный момент зарегистрирован лишь один самодвижущийся велосипед.
Почему таким велосипедам нельзя на тротуар, тогда как в некоторых случаях это разрешено другим видам микромобильности? В CSDD объясняют это просто: у самодвижущихся велосипедов выше мощность и, соответственно, выше риск для окружающих. Кроме того, они достаточно быстрые и заметные, чтобы ехать по проезжей части.
В то же время далеко не все считают новые правила удачными. В компании Ride Mobility отмечают, что инфраструктура в Латвии пока еще слишком слабая для такого регулирования. Во многих местах не хватает нормальных велодорожек, а выезжать на проезжую часть бывает небезопасно. По мнению представителей отрасли, запрет на езду по тротуарам может создать дополнительные риски, особенно на коротких и сложных участках дороги.
Отдельно жителям напоминают: перед покупкой такого транспорта стоит внимательно проверить, соответствует ли он требованиям для регистрации. В Центре защиты прав потребителей указывают, что значение будут иметь максимальная скорость, мощность двигателя, высота сиденья, а также наличие маркировки или идентификационной таблички с данными производителя и модели.
Одновременно меняются правила и для других средств микромобильности. Например, обычные велосипеды и электросамокаты по-прежнему смогут в отдельных случаях ехать по тротуару — если движение по проезжей части слишком опасно, затруднено или невозможно из-за трафика, состояния дороги или погоды. Это также будет разрешено детям младше 12 лет и тем, кто их сопровождает.
Кроме того, новые поправки касаются и сервисов проката. С 1 апреля компании, предоставляющие транспорт в аренду через приложения или сайты, должны будут проверять возраст пользователя, наличие у него права управления и проводить тест на реакцию, чтобы отсеивать людей в состоянии алкогольного или иного опьянения. Если такие проверки не будут внедрены, компании грозят штрафы от 70 до 350 евро.
Что касается самодвижущихся велосипедов, то штрафы для их владельцев тоже уже определены. За использование незарегистрированного транспорта в дорожном движении предусмотрен штраф от 30 до 70 евро, а за отсутствие OCTA — от 125 до 200 евро.