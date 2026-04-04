В Сигулде начинается юбилейный Фестиваль качелей: город превращается в большую праздничную площадку
Сегодня, 4 апреля, в Сигулде стартует десятый Фестиваль качелей. В этом году он проходит под темой «Мир, мирок!» и обещает стать одним из самых масштабных за всю историю.
Юбилейный фестиваль предлагает взглянуть на мир как на большие качели, в которых все находится в движении. Организаторы напоминают: равновесие — это не неподвижность, а умение сохранять внутренний центр даже тогда, когда вокруг все меняется. Именно эту идею и пытается передать фестиваль, превращая Сигулду в символическую модель мира.
В этом году разные площадки фестиваля становятся своеобразным путешествием по планете. Сигулдские холмы символически перекликаются с Альпами, течение Гауи — с океанскими потоками, а тематические качели отсылают к разным странам, их узнаваемым символам и культурным образам — от Эйфелевой башни и египетских пирамид до Ливерпуля The Beatles и белых парусов Сиднейского оперного театра.
Особое место на фестивале снова занимает Украина. Уже пятый год здесь создаются «украинские качели борьбы» — как знак поддержки и солидарности. Посетители могут не только покачаться на этих качелях, но и присоединиться к плетению маскировочных сетей, сделать пожертвование и получить в ответ согревающий украинский борщ. Маленьких гостей приглашают принести игрушки, чтобы поддержать украинских детей.
Сейчас в Сигулде работает сразу несколько фестивальных площадок. По традиции гости могут кататься на авторских качелях, рассматривать художественные объекты, гулять по пасхальной ярмарке, участвовать в мастерских Zum-Zum, играть в swing-ping-pong или просто отдыхать в читальне-качелях с книгой.
К юбилею фестиваля подготовлены и новинки. В парке Майя появилась фотовыставка, посвященная десяти годам Фестиваля качелей. Здесь можно увидеть фотографии, эскизы, детали первых конструкций и самые яркие моменты прошлых лет — все то, что показывает, как идея со временем стала частью облика и идентичности Сигулды.
На площади у железнодорожного вокзала Сигулды гостей встречает не только традиционный символ фестиваля — цветущий заяц, но и целая заячья семья. Именно здесь сегодня в 12:00 начинается традиционный Олимпийский заячий забег. Участники бегут около километра до Праздничной площади, а поддерживают их известные спортсмены и гости фестиваля. В этом году к олимпийцам присоединяются также музыканты, телеведущие и радиоперсоны, которые в разные годы помогали фестивалю делать первые шаги.
Фестиваль проходит на главных городских площадках — у железнодорожного вокзала Сигулды и на Праздничной площади. Отдельные объекты размещены и в других местах города, а также в Сигулдском крае и на популярных смотровых точках в Гауйском национальном парке. Специальная карта маршрута доступна в цифровом формате в соцсетях и на сайте sigulda.lv.
Сегодня и завтра на Праздничной площади также проходит пасхальная ярмарка. Здесь можно купить угощения к праздничному столу, изделия ремесленников для дома и подарков, а также самому попробовать силы в творчестве в мастерской Zum-Zum. Ярмарка работает сегодня с 12:00 до 17:00, а завтра — с 11:00 до 16:00.
В течение выходных посетителей также катают на фестивальной конной повозке между железнодорожным вокзалом и Праздничной площадью.