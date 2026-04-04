В Сигулде начинается юбилейный Фестиваль качелей: город превращается в большую праздничную площадку

На площади у железнодорожного вокзала Сигулды гостей встречает не только традиционный символ фестиваля — цветущий заяц, но и целая заячья семья. Именно здесь сегодня в 12:00 начинается традиционный Олимпийский заячий забег. Участники бегут около километра до Праздничной площади, а поддерживают их известные спортсмены и гости фестиваля. В этом году к олимпийцам присоединяются также музыканты, телеведущие и радиоперсоны, которые в разные годы помогали фестивалю делать первые шаги.