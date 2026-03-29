Здесь шли грузы, работали десятки людей и проходила военная логистика. Почему станция Марциена опустела
Есть места, которые трудно назвать достопримечательностями в привычном смысле слова, но именно через них лучше всего читается история латвийской глубинки. Станция Марциена — как раз из таких. Это не парадный вокзал столицы и не туристический объект с потоком посетителей, а старое железнодорожное здание в Мадонском крае, которое когда-то было важной точкой на карте Видземе, а теперь стоит пустым и ждет нового хозяина. И в этой судьбе, пожалуй, гораздо больше о Латвии XX века, чем может показаться на первый взгляд.
История станции Марциена начинается в 1903 году. Именно тогда была открыта для регулярного движения железнодорожная линия Стучкамыни, позднее Плявиняс, — Валка, и станция стала частью этого маршрута. По данным историка Индулиса Звиргздиньша, станция Марциена возникла в начале XX века прежде всего для нужд окрестного дворянства, в том числе владельцев Марциены. В то время железная дорога была не просто удобным способом передвижения, а важнейшей инфраструктурой для вывоза грузов, связи с другими регионами и развития всей округи.
У станции была и своя важная техническая особенность — водонапорная башня. Сегодня это может показаться второстепенной деталью, но в эпоху паровозов без нее железная дорога фактически не могла полноценно работать. Паровозам требовалась регулярная подача воды, и наличие такой башни делало станцию не случайной остановкой, а полноценным рабочим узлом на линии. Именно эта деталь особенно хорошо показывает, что Марциена когда-то была не глухим полустанком, а заметным пунктом на железной дороге Видземе.
В начале XX века значение железной дороги для региона вообще было огромным. После открытия линии в 1903 году рядом со станциями начала формироваться новая застройка, появлялись учреждения, торговые и жилые дома, а сама железная дорога стала толчком для роста местных центров. Для Марциены это тоже означало включение в более широкий экономический и социальный поток: станция связывала местность не только с соседними волостями, но и с более крупными городами.
Особенно важной станция Марциена была в советские годы. Тогда движение здесь было интенсивным, а на станции работало более десяти сотрудников. Архивные документы фиксировали, сколько продавалось билетов, какие грузы прибывали и что именно везли по железной дороге. Известно также, что станция использовалась и в военных целях, хотя сведений об этом сохранилось немного. Историк Звиргздиньш отмечал, что до 1993 года неподалеку находилась сначала советская, а затем российская военная база, и значительная часть грузов проходила через Марциену. Когда военные ушли, часть имущества вывозили в Россию именно по железной дороге.
Но железнодорожная история Марциены, как и многих подобных мест, не пошла по восходящей линии. Станция действовала до 1996 года. После этого часть здания использовали под квартиры, однако в последние годы оно пустует. Так небольшой вокзал, который когда-то обслуживал и местную жизнь, и хозяйственные, и даже военные потоки, превратился в большое пустое здание без ясного будущего.
Сейчас станция Марциена принадлежит Latvijas dzelzceļš. Летом 2025 года сообщалось, что здание уже около года ждет нового владельца. Продать его непросто: хотя стартовая цена была сравнительно невысокой, объект находится в полосе отвода железной дороги, а это создает ограничения для использования территории. По сути, перед потенциальным покупателем стоит не просто старая станция, а историческое здание с инфраструктурными ограничениями, из-за которых даже низкая цена не гарантирует интереса.
И все же опыт других латвийских станций показывает, что такие здания не обязательно обречены. Бывшие вокзалы в стране иногда получают новую жизнь — становятся туристическими объектами, общественными пространствами или местами с культурной функцией. Но со станцией Марциена этого пока не произошло. Она остается в промежуточном состоянии: еще не руина, но уже и не действующая часть железной дороги.