Здесь шли грузы, работали десятки людей и проходила военная логистика. Почему станция Марциена опустела

Особенно важной станция Марциена была в советские годы. Тогда движение здесь было интенсивным, а на станции работало более десяти сотрудников. Архивные документы фиксировали, сколько продавалось билетов, какие грузы прибывали и что именно везли по железной дороге. Известно также, что станция использовалась и в военных целях, хотя сведений об этом сохранилось немного. Историк Звиргздиньш отмечал, что до 1993 года неподалеку находилась сначала советская, а затем российская военная база, и значительная часть грузов проходила через Марциену. Когда военные ушли, часть имущества вывозили в Россию именно по железной дороге.