"Это казалось шуткой": латвийцы вспоминают, как издевались над другими в школе, - что они думают теперь

Звучат и такие мнения: «Иногда травят не потому, что ты слабый, а потому что ты просто не такой, как все. Это пугает других», «В школе ты думаешь, что это игра и способ быть “своим”. А потом понимаешь, что кому-то ты мог сломать самооценку на годы», «Я был и по обе стороны — и травил, и сам попадал под это. Самое страшное — равнодушие окружающих», «Учителя часто видели все, но предпочитали не вмешиваться. Это тоже часть проблемы», «Самое странное — спустя годы обидчики ведут себя так, будто ничего не было».