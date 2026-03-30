"Это казалось шуткой": латвийцы вспоминают, как издевались над другими в школе, - что они думают теперь
Почему в школе одни унижали других — и жалеют ли они об этом спустя годы? Откровенная дискуссия в латвийских соцсетях вскрыла болезненные воспоминания, стыд и неожиданные признания бывших обидчиков и их жертв.
В социальной сети Thread развернулась откровенная и во многом личная дискуссия о школьной травле. Автор обсуждения задал простой, но болезненный вопрос: почему люди в подростковом возрасте издевались над другими — из-за внешности, одежды, бедности или просто «инаковости»? Было ли это осознанным выбором или попыткой вписаться в коллектив? И как это воспринимается спустя годы?
Тема вызвала широкий отклик и заставила многих пользователей вернуться мысленно в школьные годы.
Одна из участниц призналась, что до сих пор испытывает чувство вины:
«Перед одним человеком мне до сих пор хочется извиниться, и мне неловко. Почему я так делала? Не знаю. Тогда это казалось шуткой. Но сейчас понимаю: шутка — это когда смеются все, а не когда один плачет».
Другой пользователь откровенно рассказал о своем поведении: «Помню, как пренебрежительно относился к самой тихой девочке в классе. Она была из небогатой семьи, но это не было причиной. Причины вообще не было. Просто потому что мог. Чувствуешь себя выше — и делаешь. Тогда я не понимал, что такое буллинг и что это ранит. Сейчас бы никогда так не поступил».
Еще одна женщина призналась, что сама была частью компании обидчиков: «Сейчас, оглядываясь назад, мне стыдно. Тогда казалось, что есть люди, которых “нельзя трогать”, и есть те, на ком будто написано “издевайся надо мной”. Это не связано с внешностью или деньгами — это какая-то “энергия”. Один год меня тоже травили, но когда я начала отвечать, это быстро прекратилось».
Не менее болезненными оказались воспоминания тех, кто был жертвой травли. Одна женщина рассказала: «Меня дразнили из-за внешности — я была самой высокой и худой. Из-за фамилии, из-за того, что мама не давала денег на развлечения. Помню, как все обсуждали, кем станут — про меня сказали: “не знаем, что у тебя получится”. Спустя годы эти же люди делают комплименты и удивляются, как я без высшего образования заняла руководящую должность».
Другая пользовательница поделилась опытом травли на национальной почве:
«Меня травили из-за того, что я из русской семьи. Коверкали имя, провоцировали на драки. Я всегда защищалась. Те же люди издевались и над другими — из бедных семей. Сейчас они пишут в соцсетях про “идеальную жизнь”. Удивляюсь, как так. Надеюсь, их детям не придется через это пройти».
Звучат и такие мнения: «Иногда травят не потому, что ты слабый, а потому что ты просто не такой, как все. Это пугает других», «В школе ты думаешь, что это игра и способ быть “своим”. А потом понимаешь, что кому-то ты мог сломать самооценку на годы», «Я был и по обе стороны — и травил, и сам попадал под это. Самое страшное — равнодушие окружающих», «Учителя часто видели все, но предпочитали не вмешиваться. Это тоже часть проблемы», «Самое странное — спустя годы обидчики ведут себя так, будто ничего не было».
Что говорят специалисты?
Согласно данным StopBullying.gov, последствия травли могут быть долгосрочными и затрагивать как психическое, так и физическое здоровье. Дети, подвергающиеся буллингу, чаще страдают от депрессии, тревожности, низкой самооценки и даже суицидальных мыслей. У них возникают трудности в учебе и нежелание посещать школу.
При этом риски есть и у тех, кто сам травит других. Исследования показывают, что в будущем у таких людей выше вероятность проблем с законом, агрессивного поведения и нестабильных социальных отношений.
Эксперты подчеркивают: говорить об этом и просвещать детей необходимо с раннего возраста.