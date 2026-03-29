Так выглядела "роскошь": какие предметы в СССР считались символами успеха

Хрустальная посуда в советских квартирах имела почти культовый статус. Тяжелые салатницы, вазы для цветов или бокалы для шампанского дарили на свадьбы и юбилеи, а хозяева бережно выставляли их за стеклом. Использовали хрусталь редко — он годами ждал «особого случая». Считалось, что чем больше хрусталя в доме, тем богаче семья. Особым шиком было поставить его так, чтобы солнечный свет играл на гранях.