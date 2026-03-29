Бывшая руководительница Cēsu alus обжалует решение о вождении в сильном алкогольном опьянении

В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Также предусмотрена конфискация транспортного средства, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, если транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.