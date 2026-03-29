Бывшая руководительница Cēsu alus обжалует решение о вождении в сильном алкогольном опьянении
Бывшая председатель правления Cēsu alus Эва Сиетиньсоне обжаловала решение Рижского городского суда по делу о вождении в состоянии алкогольного опьянения 2,6 промилле, свидетельствует информация на сайте tiesas.lv.
Рижский окружной суд рассмотрит дело в 9 сентября.
Как уже сообщалось, в сентябре прошлого года Рижский городской суд приговорил Сиетиньсоне к пробационному надзору сроком на полтора года, а также лишил права управления транспортными средствами на три года, взыскав в пользу государства часть стоимости автомобиля Lexus RX 450h — 20 000 евро.
Также было принято решение возместить в пользу государства судебные издержки в размере 204 евро, связанные с проведенным анализом для определения концентрации алкоголя.
Не называя имени человека, прокуратура подтвердила, что в декабре 2023 года он был остановлен за рулем автомобиля Lexus на улице Краста во время движения со стороны центра в направлении торгового центра Dole. В крови Сиетиньсоне была установлена концентрация алкоголя 2,66 промилле.
В интервью Latvijas Avīze Эва Сиетиньсоне ранее не отрицала связь с уголовным делом, но не захотела его комментировать. Она не согласилась с тем, что ее уход с работы связан с этим, уже не новым, событием.
В ноябре 2022 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле. Также предусмотрена конфискация транспортного средства, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие опьяняющих веществ в организме. В случаях, если транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.
Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами сроком до пяти лет.
Как уже сообщалось, Сиетиньсоне покинула должность председателя правления Cēsu alus. По данным Firmas.lv, она занимала этот пост с сентября 2004 года, а до этого, с сентября 2002 года, была заместителем председателя правления компании.