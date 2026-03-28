Почему парк Узварас обновили, а Эспланада ждет своего часа уже 15 лет и просвета не видно
Председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгар Бергхолцс не спешит продолжать начатые проекты по благоустройству столицы и обновлению зеленых зон, если под них нет понятного финансирования. По его мнению, без денег это всего лишь «бумаги в стопке». Именно поэтому на паузе пока остаются проект обновления Эспланады и несколько проектов благоустройства в районах.
Эспланаду обсуждают уже почти 15 лет
Эспланада входит в объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Дискуссии о том, какой она должна стать в будущем, начались еще в 2012 году, когда Рига готовилась к статусу культурной столицы Европы. Лишь спустя восемь лет самоуправление за 800 тысяч евро обновило покрытие пешеходных дорожек в трех из семи зон парка, обещая, что это не финал, сообщает LSM.lv.
Бывшая глава Комитета по развитию Рижской думы Инесе Андерсоне напомнила, что исследования показали: Эспланада по-прежнему остается парком с советским наследием, через который люди в основном просто проходят.
По ее словам, сначала планировалось изучить историческое развитие территории, а затем через конкурс эскизов искать новые решения. Однако объявить его в срок не успели. Подготовленный конкурс «Развитие парка Эспланада и сохранение его исторических ценностей» должен был быть объявлен до 31 марта.
Бергхолцс не хочет запускать конкурс без денег на реализацию
Новый председатель комитета Эдгар Бергхолцс, который занимает пост уже почти девять месяцев, пока не готов давать старт конкурсу.
Он пояснил, что подходит к вопросу с бизнес-позиции и не видит смысла тратить сотни тысяч евро на эскизы, если затем проект все равно останется на бумаге. Сначала, по его мнению, нужно понять, откуда взять 13 миллионов евро на обновление Эспланады, и получить четкий сигнал от Департамента жилья и окружающей среды о готовности реализовать проект. Если такой ясности не будет, Бергхолцс выступает против новых расходов на документы и концепции.
Эксперты: проблема не в «бумагах», а в исполнении
Ведущий исследователь Providus Лига Стафецка частично понимает позицию политика, отмечая, что в реальности действительно много проектов, которые так и остаются на бумаге. Но, по ее мнению, не доводить до конца уже начатую работу тоже безответственно, особенно если в исследования и подготовку уже вложены деньги.
Инесе Андерсоне в свою очередь считает, что называть всю проделанную работу «бумагами» слишком примитивно, потому что за каждым документом стоят исследования, визуализации и заключения экспертов.
Градопланировщик Виестурс Целминьш также подчеркивает: проблема не в бюрократии и не в документах, а в том, что в Риге не совпадают бюджет и способность реализовывать проекты.
В проекте Эспланады может появиться и спорный пункт
Деньги пока не найдены и на восстановление памятника Райнису, которому требуется укрепление основания и реставрация гранитных элементов. При этом подготовленный конкурс по Эспланаде предусматривает не только обновление парка, но и возможность оценить перенос памятника Райнису в пределах парка или предложить решение по его качественной интеграции в новое пространство.
Среди идей, заложенных в конкурс, также новый детский игровой городок примерно на 1200 детей, активные зоны отдыха для молодежи и павильон-кафе.
На паузе и районные проекты
Опросы последних лет показывают, что благоустройство городской среды остается одной из главных тем для рижан. Но помимо Эспланады, дальше не продвигаются и проекты общественных пространств в районах, над которыми работали два года.
Председатель правления Альянса районов Риги Марис Янсонс отмечает, что на них уже потрачены деньги, жители участвовали в обсуждениях и высказывали свои пожелания, но без политической воли движение остановилось.
Пока вперед продвигается только проект центра Кенгарагса, а проекты Дарзини, Биерини, Вецмилгрависа и Ильгюциемса фактически заморожены.
Сам Бергхолцс говорит, что не будет продвигать новые концептуальные планы, пока не станет ясно, откуда брать деньги. По его словам, общая стоимость пяти таких планов достигает 30 миллионов евро.
Парк Узварас показывает, что при желании деньги находятся
На этом фоне чаще всего в пример приводят парк Узварас, в благоустройство которого после демонтажа памятника вложили уже более 15 миллионов евро.
Марис Янсонс считает, что этот пример показывает: если есть политическая воля, проекты можно реализовывать быстрее обычного. Лига Стафецка, правда, отмечает, что ситуация с этим парком была исключительной и сравнивать ее с другими объектами не совсем корректно.
Тем не менее Виестурс Целминьш уверен, что этот парк все равно доказал: у города есть потенциал делать качественные общественные пространства, вопрос только в том, почему такой подход не удается перенести в другие места.
Пока у новой власти нет четко названных приоритетов
Что будет с остальными проектами зеленых зон в нынешнем созыве Рижской думы, пока неясно.
Эксперты и представители районов сходятся в одном: если объект не двигается, значит, он просто не входит в число политических приоритетов. При этом жители ждут от думы не разовых громких проектов, а последовательной работы и в центре, и за его пределами.
Хотя новый созыв Рижской думы уже отработал почти четверть срока, Бергхолцс пока не назвал, какие именно объекты считает первоочередными для столицы. По его словам, сейчас продолжаются обсуждения с департаментами и застройщиками, но общей договоренности по дальнейшим шагам пока нет.