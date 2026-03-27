Путин якобы попросил олигархов раскошелиться на продолжение войны - что об этом говорит Кремль
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин на встрече с крупными бизнесменами предложил им делать добровольные взносы в бюджет, чтобы помочь в финансировании войны в Украине.
«Один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение», — передает РБК слова Пескова.
Кому именно принадлежит эта идея, представитель Кремля не уточнил. Он добавил, что Путин поприветствовал такую инициативу.
Накануне два источника The Bell сказали, что после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами. На ней обсуждалось продолжение войны в Украине и ее финансирование. «Сказали, будем воевать», — пересказывает суть выступления Путина один из собеседников издания. «Пойдем до границ Донбасса», — добавил другой.
По словам источника The Bell, идея «потрясти бизнес в тяжелое для страны время» принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Ее он ранее изложил Путину в письме.
Как отмечает Financial Times, это первый раз, когда российский бизнес будет финансировать войну напрямую. До этого Кремль предпочитал повышать налоги. В частности, с 1 января в России НДС вырос с 20 до 22%.