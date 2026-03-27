Путин якобы попросил олигархов раскошелиться на продолжение войны - что об этом говорит Кремль

Накануне два источника The Bell сказали, что после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин провел закрытую встречу с крупными бизнесменами. На ней обсуждалось продолжение войны в Украине и ее финансирование. «Сказали, будем воевать», — пересказывает суть выступления Путина один из собеседников издания. «Пойдем до границ Донбасса», — добавил другой.