Чудо в Балтийском море: застрявший у побережья кит ожил и поплыл к свободе
Всю эту неделю Европа, затаив дыхание, следила за драмой в Балтийском море, где у побережья Германии на мелководье застрял огромный кит, и у спасателей было мало времени, чтобы спасти его жизнь.
В ночь на понедельник внимание гостей гостиницы в Ниндорфе привлекли странные звуки с побережья Любекского залива. Их издавал молодой самец горбатого кита длиной примерно 12–15 метров, который уже не мог вернуться в более глубокие воды. С тех пор команды местной береговой охраны, пожарных и спасателей пытались помочь гиганту добраться до более безопасного места, но безуспешно.
Борьба за спасение кита находилась в центре внимания ведущих европейских телерадиокомпаний. Однако пятница принесла радостную новость — спасатели сообщают, что гигант теперь плывёт примерно в 300 метрах от берега, и есть реальные надежды, что он уплывёт в более безопасные воды.
Биолог Роберт Маркс Леман сообщил, что ночью киту удалось своими силами "сняться"с мели. Это подтвердили и спасатели, которые следили за его перемещениями с лодки. В настоящее время его сопровождают также лодки береговой охраны. Поскольку из-за продолжительных мучений состояние кожи кита плохое, спасателям не удалось прикрепить к нему сигнальное устройство, кроме того, в его пасти всё ещё застряли части сети, сообщает BBC.
В четверг для освобождения кита использовали два экскаватора, чтобы вырыть канал, который облегчил бы гиганту путь в более глубокие воды. Работы продолжались и вечером при свете прожекторов. Это дало результат — сильно ослабевший кит стал более активным.
Однако Леман подчёркивает, что расслабляться нельзя. Кит не будет в безопасности, пока не отплывёт далеко от побережья и, желательно, не выйдет из Балтийского моря, которое для него не совсем подходит. Мэр Ниндорфа Свен Партхайль-Бёнке в восторге от уже достигнутого и надеется, что киту удастся уплыть в сторону Дании, чтобы затем попасть в Северное море и Атлантический океан, где находится его настоящая среда обитания.
Специалисты указывают, что животное, возможно, застряло во время миграции и может быть тем экземпляром, которого в этом месяце уже замечали в окрестностях — как в Любекском заливе, так и у порта Висмар.
Сайт yacht.de отмечает, что Балтийское море не является естественной средой обитания горбатых китов, поскольку оно недостаточно солёное, там недостаточно пищи, и поэтому гиганты тут голодают. Дополнительную угрозу создают очень интенсивное судоходство, рыболовные сети и подводные шумы. Точно неизвестно, почему эти животные все же оказываются в Балтийском море. Специалист центра океанических исследований Ян Диркинг допускает, что киты следуют за косяками рыб, которые иногда заходят из Северного моря. Весной горбатые киты обычно мигрируют из южных мест зимовки к местам кормления на дальнем севере, и отдельные особи, особенно молодые самцы, могут сбиться с пути и попасть в Балтийское море.