За парту в 65 лет: в Латвии откроют школы для пожилых
Фонд интеграции общества объявил масштабный конкурс: по всей стране появятся «школы для пожилых», где можно будет освоить цифровые навыки, разобраться в финансах, заняться здоровьем и просто снова почувствовать себя частью общества.
Речь идет не о формальном обучении, а о попытке изменить сам подход к возрасту. По замыслу организаторов, такие школы должны стать точками притяжения — местами, где люди старшего поколения не только получают знания, но и возвращают себе социальную активность.
Конкурс объявил Фонд интеграции общества (SIF) при поддержке Министерства благосостояния. Как подчеркивает министр Рейнис Узулниекс, поездки по регионам показали: у пожилых людей есть и энергия, и идеи, но не всегда есть возможности для их реализации. Новый проект как раз должен это изменить — собрать инициативу «снизу» и превратить ее в конкретные программы.
Планируется поддержать не менее 25 организаций по всей стране. Общий бюджет — 920 000 евро. В каждом планировочном регионе выберут не менее пяти проектов. Минимальное финансирование одного проекта составляет 10 000 евро (при участии не менее 22 пожилых людей). Максимальное финансирование — 45 000 евро (при участии не менее 100 человек).
Тематика занятий — максимально практическая. Это цифровая и финансовая грамотность, вопросы здоровья, активный образ жизни, культурные и творческие инициативы, а также обучение новым навыкам — вплоть до тех, что могут пригодиться на рынке труда.
По словам директора департамента социальной сплоченности SIF Алды Себре, задача шире, чем просто обучение: важно вернуть людям ощущение вовлеченности. Такие школы задумываются как пространство, где можно учиться, спорить, пробовать новое и знакомиться — без давления и формальностей.
Проекты должны стартовать после подписания договоров и могут длиться до двух лет (но не позже августа 2028 года). При этом все занятия для участников будут бесплатными.
Подать заявку могут латвийские общественные организации и фонды, которые уже работают с пожилыми людьми. Срок — до 10 мая 2026 года.
Перед этим организаторы проведут серию информационных встреч: первая пройдет 9 апреля в Кулдиге, затем семинары запланированы в Елгаве, Резекне, Валмиере и онлайн.