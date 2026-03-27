Семья с травмированным ребенком недовольна услугами такси Bolt - помог лишь третий водитель

Родитель ребенка указывает, что семье пришлось пережить тревожный опыт, используя услуги Bolt, особенно учитывая состояние здоровья ребенка. Первая ситуация произошла, когда водитель прибыл без детского кресла, и, когда родители объяснили, что у ребенка перелом ключицы и стандартное кресло может ухудшить травму, водитель не понял чрезвычайную ситуацию, так как он не понимал латышский язык, в итоге оставив их на улице с травмированным ребенком. Во второй попытке, когда для ребенка было доступно кресло, водитель снова не понимал латышский язык, что еще больше затруднило общение в критический момент. Благодаря третьему водителю, который понял и отреагировал, они наконец безопасно добрались домой, однако родители обеспокоены тем, каким образом подобные услуги предоставляются, когда клиенты сталкиваются с чрезвычайными ситуациями.