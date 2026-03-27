Семья с травмированным ребенком недовольна услугами такси Bolt - помог лишь третий водитель
Компания Bolt нередко получает жалобы клиентов на различные недостатки в работе, в том числе на наличие детских кресел и отношение водителей. Недавно клиенты выразили недовольство услугой, которой воспользовались, чтобы доставить ребенка домой после травмы – перелома ключицы.
Родитель ребенка указывает, что семье пришлось пережить тревожный опыт, используя услуги Bolt, особенно учитывая состояние здоровья ребенка. Первая ситуация произошла, когда водитель прибыл без детского кресла, и, когда родители объяснили, что у ребенка перелом ключицы и стандартное кресло может ухудшить травму, водитель не понял чрезвычайную ситуацию, так как он не понимал латышский язык, в итоге оставив их на улице с травмированным ребенком. Во второй попытке, когда для ребенка было доступно кресло, водитель снова не понимал латышский язык, что еще больше затруднило общение в критический момент. Благодаря третьему водителю, который понял и отреагировал, они наконец безопасно добрались домой, однако родители обеспокоены тем, каким образом подобные услуги предоставляются, когда клиенты сталкиваются с чрезвычайными ситуациями.
Хотя третья попытка в итоге была успешной, это вызвало существенный вопрос о качестве услуг и безопасности, которые должны обеспечиваться в критических ситуациях. Как и в данном конкретном случае, одной из наиболее часто упоминаемых проблем является знание языка водителями Bolt.
Bolt указывает, что в соответствии с законодательством Латвии, все водители, осуществляющие коммерческие пассажирские перевозки, должны владеть латышским языком как минимум на уровне B1. Компания доверяет государственным учреждениям, которые проверяют языковые навыки водителей и выдают лицензии, позволяющие им предоставлять услуги. Если клиент сталкивается с водителем, у которого есть проблемы с латышским языком, Bolt призывает сообщать об этой ситуации в приложении, чтобы провести повторную проверку документов водителя и при необходимости принять меры.
Безопасность детей является второй существенной проблемой, по поводу которой поступают жалобы. Многие клиенты жалуются, что им трудно найти автомобили с детскими креслами. Bolt указывает, что компания предлагает категорию Booster Seat, которая обеспечивает перевозку детей с использованием универсальной подставки, подходящей для детей весом от 15 до 36 кг. Однако родителям, чьи дети младше, необходимо самим позаботиться о детских креслах, если это требуется. Компания отмечает, что правила дорожного движения требуют, чтобы дети ростом до 150 см перевозились только с использованием соответствующего их возрасту защитного оборудования. Bolt подчеркивает, что если кресло недоступно, водитель должен отменить поездку.
Также поступали жалобы на отношение водителей, когда они не реагируют на особые потребности или ситуации, например, обеспечение безопасности детей или различные чрезвычайные обстоятельства. В Bolt утверждают, что компания обеспечивает строгую подготовку водителей, чтобы они были готовы реагировать на различные ситуации. Если клиент сталкивается с необоснованной отменой поездки или неприемлемым поведением, Bolt призывает немедленно сообщать об этом в приложении. Bolt также указывает, что после каждой поездки пассажиры и водители имеют возможность оценить друг друга, тем самым улучшая качество услуг.
Bolt заявляет, что компания намерена решать все эти проблемы и постоянно работает над улучшениями. Компания также предлагает клиентам возможность сообщать о проблемах, чтобы быстро их решать. Также Bolt подчеркивает, что клиентам важно выбирать соответствующую категорию услуг, чтобы получить наиболее подходящий сервис и обеспечить соответствие всем их потребностям, например, выбирая категорию Pets для домашних животных или Assist для людей с нарушениями движения. Bolt обещает продолжать улучшать качество услуг и реагировать на все жалобы клиентов, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и качества для всех пользователей.