Исторический суд: за зависимость от соцсетей женщина получит 6 млн долларов от YouTube и Meta
20-летняя женщина подала в суд на Meta и YouTube, заявив, что популярные платформы вызывают зависимость и представляют опасность для ее благополучия и здоровья. Суд Лос-Анджелеса признал компании виновными.
20-летняя жительница Калифорнии, известная под инициалами KGMили именем Kaley (Кейли), в 2023 году подала иск против YouTube, TikTok, Snap и Meta (владельца Instagram и Facebook), обвиняя их в том, что их приложения вызывают зависимость и нанесли серьезный вред ее психическому здоровью.
Согласно Reuters, в иске KGM указано, что она начала пользоваться YouTube в возрасте шести лет, а Instagram — в девять лет. Также утверждается, что упомянутые платформы способствовали развитию у нее проблем с психическим здоровьем, включая депрессию, дисморфию тела и суицидальные мысли.
Жюри в среду, 25 марта, постановило, что Meta и YouTube несут ответственность за разработку продуктов, приводящих к вредному и вызывающему зависимость поведению у молодых пользователей, как сообщают The New York Times и NPR. Также было отмечено, что Meta и Google виновны в причинении вреда женщине. Члены жюри подвергли критике дизайн и функционирование социальных сетей.
Meta и YouTube обязаны выплатить 6 миллионов долларов в качестве компенсации за причиненный KGM ущерб.
Однако Meta не признает свою вину и заявила: «При всем уважении, мы не согласны с решением и рассматриваем наши юридические возможности. Психическое здоровье молодежи чрезвычайно сложный вопрос, и его нельзя связывать с одним приложением».
Как сообщает NBC News, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, давая показания 18 февраля, высказался в том же духе и настаивал, что алгоритм Instagram не был сознательно создан для формирования зависимости у подростков.
Представитель Google отметил, что YouTube неправильно понимают: «Это ответственно созданная стриминговая платформа, а не социальная сеть».
Юридические эксперты считают, что решение жюри может повлиять на тысячи других судебных процессов, включая иски, поданные генеральными прокурорами штатов, школьными округами и другими истцами, утверждающими, что компании социальных сетей причинили им вред.