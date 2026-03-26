Мужчина угнал BMW с заправки, устроил аварию и исчез: в Сигулде развернулся настоящий боевик

Погоня муниципальной полиции оказалась неудачной. Тем временем в Сигулде Элвис дождался сотрудников Государственной полиции, написал заявление и до сих пор не может понять, почему BMW удалось скрыться. Позавчера у молодого человека появилась возможность выяснить это лично. Он встретил один из местных патрулей и, как сам признает, под влиянием злости и эмоций спросил, почему правоохранители провалили задержание. «Я увидел, как подъехал Subaru, но, кажется, это была уже другая смена, а не та, что его преследовала. Я подошел, был невежлив, постучал в окно и спросил: “Кто был за рулем — скажите мне, пожалуйста? И как могло получиться, что старый BMW ушел от совершенно нового, разрисованного Subaru и профессиональных полицейских, которые должны ловить преступников? Как это могло случиться?” И что мне ответил этот муниципальный полицейский? “А тебе не п***й?” Вот так он и ответил. Как это вообще возможно? У меня угнали машину! Он вышел из машины, у нас началась более резкая перепалка, я пошел прочь и не постеснялся сказать: “Вы только и умеете, что выписывать штрафы бабушкам и ловить пьяных, а когда случается что-то серьезное — угон машины, кража топлива — вы ничего не можете сделать!” Тогда он прижал меня к машине и сказал: “Ты знаешь, кто я такой?! Я тебя сейчас арестую, увезу туда-то и туда-то!” Ну пусть везет — я не боюсь, что меня арестуют».