Мужчина угнал BMW с заправки, устроил аварию и исчез: в Сигулде развернулся настоящий боевик
Сигулдская муниципальная полиция устроила неудачную погоню. Мужчина угнал автомобиль, заправил его топливом, не заплатив, устроил аварию и скрылся, так и не будучи задержанным. Владелец машины крайне недоволен действиями правоохранителей во время преследования и говорит о неприятном и, возможно, противоправном поведении одного из полицейских.
Около восьми вечера Элвис заехал на своей BMW на заправку Viada. Машину он поставил прямо под камерами, оставил двигатель включенным и быстро забежал в магазин купить что-нибудь поесть и попить. Но когда молодой человек вышел обратно, увиденное дало ему понять, что вечер превратился в настоящий боевик, сообщает «Degpunktā».
«Я купил энергетик и булочку. Вышел, откусил булочку, запиваю энергетиком и вижу — моя машина врезается в стойку и уезжает. Я еще кричал. Сразу понял, что он не остановится: даже не глядя, не тормозя, выехал на шоссе и поехал в сторону Сигулды».
Мужчина признает, что оставить ключи в машине было глупым решением. В салоне угнанного автомобиля остались телефон Элвиса и его вещи. Молодому человеку пришлось срочно просить помощи у окружающих, и с телефона одного из посетителей он вызвал полицию. Дальнейшие приключения автоугонщика в крае зафиксировали полицейские, местные жители и камеры видеонаблюдения.
«Он еще успел заехать в Сигулду, на Kool — бывшую Latvijas Nafta, залить топлива на 140 евро и уехать, не заплатив. Как он это сделал? У машины бак открыт, пробка откручена, кепка на голове — видно, что он делает это не в первый раз. Вышел, заправил полный бак — и все, уехал. Его шатало и люди его видели… До угона машины он еще заходил на заправку Circle K и покупал там колу. Люди там тоже видели, что он был в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал Элвис.
Судя по всему, с алкоголем в крови мужчина на одной бензоколонке угнал машину, а на другой незаконно ее заправил. На некоторое время он остановился у торгового центра Raibais suns. Там его наконец обнаружила полиция, и началась погоня. В качестве маршрута для бегства угонщик выбрал дорогу обратно в сторону Viada и на кольце у заправки спровоцировал аварию.
«Полиция его преследовала. Он еще на большой скорости снес дорожные знаки, вылетел к фонарям, машину занесло, но полиция все равно его не поймала», - негодует Элвис.
Сбив знак, мужчина продолжил мчаться в сторону Риги и с полицией на хвосте добрался до кольца у Сэните. Как рассказывает Элвис, там он сделал ложный маневр и смог оторваться от полиции, заехав в Инчукалнс. Камеры одного из автосервисов якобы зафиксировали, как угнанный BMW свернул на улицу Клуса. Через две минуты камеры этого же предприятия заметили и полицейскую машину — она подъехала к повороту, но проехала прямо, не свернув.
Погоня муниципальной полиции оказалась неудачной. Тем временем в Сигулде Элвис дождался сотрудников Государственной полиции, написал заявление и до сих пор не может понять, почему BMW удалось скрыться. Позавчера у молодого человека появилась возможность выяснить это лично. Он встретил один из местных патрулей и, как сам признает, под влиянием злости и эмоций спросил, почему правоохранители провалили задержание. «Я увидел, как подъехал Subaru, но, кажется, это была уже другая смена, а не та, что его преследовала. Я подошел, был невежлив, постучал в окно и спросил: “Кто был за рулем — скажите мне, пожалуйста? И как могло получиться, что старый BMW ушел от совершенно нового, разрисованного Subaru и профессиональных полицейских, которые должны ловить преступников? Как это могло случиться?” И что мне ответил этот муниципальный полицейский? “А тебе не п***й?” Вот так он и ответил. Как это вообще возможно? У меня угнали машину! Он вышел из машины, у нас началась более резкая перепалка, я пошел прочь и не постеснялся сказать: “Вы только и умеете, что выписывать штрафы бабушкам и ловить пьяных, а когда случается что-то серьезное — угон машины, кража топлива — вы ничего не можете сделать!” Тогда он прижал меня к машине и сказал: “Ты знаешь, кто я такой?! Я тебя сейчас арестую, увезу туда-то и туда-то!” Ну пусть везет — я не боюсь, что меня арестуют».
Начальник муниципальной полиции не был осведомлен о столь агрессивных действиях сотрудника и сомневается в достоверности этой версии.
Кристап Фрейманис, начальник Сигулдской муниципальной полиции:
«Такого быть не должно. Я сомневаюсь, что мои сотрудники могли использовать такие слова. (DP: Можно ли проверить эту информацию у подчиненных?) Конечно. Если это общение действительно происходило с сотрудником муниципальной полиции, находившимся при исполнении служебных обязанностей, то коммуникация с клиентом или третьими лицами должна быть зафиксирована, должна быть включена нательная камера».
Начальник отметил, что проверит слова Элвиса. В связи с этим конфликтом молодой человек еще оценит, будет ли обращаться с заявлением в Государственную полицию. Что касается самого побега угонщика BMW, то, как утверждают правоохранители, это исключительный случай — почти всегда такие погони заканчиваются задержанием, и, как обычно, и на этот раз все было сделано по правилам.
Автомобиль и самого угонщика сейчас разыскивает Государственная полиция. Если вам известен мужчина, показанный в сюжете, и его местонахождение, предположительно в районе Инчукалнса, сообщите правоохранителям по телефонам 112 или 28750505.