В Риге на три дня введут ограничения движения: к нам едет президент Молдовы
В связи с официальным визитом в Латвию президента Республики Молдова Майи Санду и сопровождающей делегации с 31 марта по 2 апреля в ряде улиц Риги будут введены ограничения движения.
С 20:00 31 марта до 12:00 2 апреля будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам улицы Театра на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также по левой стороне бульвара Аспазияс на участке от улицы Театра до улицы Калькю.
1 апреля с 7:00 до 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Пилс, на улице Пилс на участке от Полю гате до площади Пилс, а также на улице Маза Пилс на участке от Даугавас гате до площади Пилс.
Кроме того, 1 апреля с 7:00 до 13:00 будет запрещена остановка и стоянка:
- по правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на 50-метровом участке от улицы Калькю в направлении улицы Смилшу;
- по левой стороне бульвара Аспазияс на 50-метровом участке от улицы Калкю в направлении улицы Театра;
- на площади Бривибас.
С 7:00 до 14:00 остановка и стоянка будут запрещены по левой стороне улицы Стрелниеку на участке от дома № 1B до дома № 3.
До 16:00 остановка и стоянка будут запрещены:
- по правой стороне бульвара Бривибас на участке от сквера Бауманя до улицы Элизабетес;
- на улице Яуниела на участке от улицы Краму до улицы Майсу.
Дополнительно 1 апреля с 11:00 до 13:00 будет ограничено или закрыто движение плавсредств по Городскому каналу на участке от пешеходного моста у здания Латвийской Национальной оперы и балета до пешеходного моста у Бастейкалнса.
С 31 марта по 2 апреля при необходимости будет ограничиваться или кратковременно перекрываться движение транспорта и пешеходов на маршрутах следования колонны иностранной делегации, а также в местах подъезда к посещаемым объектам и отъезда от них.
Движение общественного транспорта и пешеходов возле объектов, которые будут посещать представители делегации, будет регулироваться по мере необходимости.