Важная информация от Рижского самоуправления об условиях предоставления жилищного пособия
Рижанам напомнили о важных изменениях в порядке предоставления жилищного пособия — до конца апреля действуют особые условия расчета, которые могут напрямую повлиять на размер выплат. При этом тем, кто планирует подать заявление, важно учитывать не только новые коэффициенты, но и строгие требования к доходам, накоплениям и имуществу — в противном случае в пособии могут отказать.
Согласно изменениям в Законе о социальных услугах и социальной помощи, до 30 апреля вводятся новые условия предоставления жилищного пособия.
Перед подачей заявления на получение пособия рекомендуется ознакомиться с условиями и необходимыми документами, чтобы убедиться, что вы соответствуете критериям его назначения.
С 1 января по 30 апреля при расчете жилищного пособия применяются следующие коэффициенты:
- для одиноко проживающего человека пенсионного возраста или человека с инвалидностью — коэффициент 2,5;
- для домохозяйства, состоящего только из пенсионеров или людей с инвалидностью — коэффициент 2;
- для домохозяйства с детьми до 18 лет или взрослыми до 24 лет, если они учатся — коэффициент 2;
- для остальных домохозяйств — коэффициент 1,7.
Как рассчитывается жилищное пособие
Пособие рассчитывается по установленной формуле с учетом доходов домохозяйства, порога гарантированного минимального дохода (GMI) и нормативных расходов на жилье — в соответствии с правилами Кабинета министров №809. В 2026 году порог GMI составляет 187 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 131 евро — для остальных.
Какие расходы учитываются при расчете пособия:
- площадь жилья,
- расходы на аренду и/или управление (необходимо предоставить договор и квитанции за предыдущий месяц),
- расходы на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление (в том числе твердое топливо), вывоз мусора, ассенизацию, налог на недвижимость,
- расходы на телекоммуникации и интернет, установку и проверку счетчиков воды, обслуживание дымоходов и вентиляции и др.
Как получить пособие
Пособие назначает и выплачивает социальная служба самоуправления после оценки материального положения домохозяйства (доходы, накопления, движимое и недвижимое имущество).
Важно! Если домохозяйство уже получает жилищное пособие, перерасчет по новым коэффициентам будет произведен автоматически — повторно обращаться в социальную службу не нужно.
Для получения социальной помощи в Риге лицо должно подать заявление в Рижскую социальную службу и заполнить декларацию о средствах к существованию, которая необходима для оценки доходов и материального положения. Подробная информация доступна на сайте Департамента благосостояния: ld.riga.lv/ RD LD | Nepieciešamie dokumenti.
Важно! В декларации нужно указать все виды доходов, предусмотренные нормативными актами.
Документы, необходимые для оценки материального положения:
- заявление,
- справка о доходах от хозяйственной деятельности за 3 месяца,
- выписки со всех банковских счетов за последние 3 полных месяца,
- документы, подтверждающие другие доходы (алименты, стипендии, пенсии из-за рубежа и др.),
- при необходимости — справка от работодателя о зарплате,
- документы, подтверждающие текущие расходы на жилье.
Кому могут отказать в пособии
Пособие на жильё нельзя получить в случае, если у человека имеются средства или имущество, свидетельствующие о том, что он может самостоятельно покрыть свои расходы. Например, если накопления на банковском счету превышают порог, установленный для нуждающегося домохозяйства (425 евро для первого или единственного лица и 298 евро для каждого последующего), то человек больше не соответствует статусу нуждающегося, и пособие не назначается. Также в пособии могут отказать, если человек получает в наследство, например, лес или другую ценную собственность, даже если в данный момент она не приносит дохода, так как такое имущество считается ресурсом, который мог бы обеспечить нужды человека. С информацией о том, какая собственность учитывается, а какая нет, можно ознакомиться в 36-й статье Закона о социальных услугах и социальной помощи.
Решение о праве на получение пособия на жильё принимается только после оценки всех установленных критериев. Социальная служба принимает решение в течение одного месяца со дня получения заявления. Следует учитывать, что пособие рассчитывается не с момента подачи заявления, а со дня принятия решения. Например, если заявление подано 25 апреля, социальная служба должна принять решение до 24 мая. Это означает, что при расчёте пособия больше не будет применяться повышенный коэффициент, так как срок его действия за это время истечёт.