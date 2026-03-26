Важная информация от Рижского самоуправления об условиях предоставления жилищного пособия

Пособие на жильё нельзя получить в случае, если у человека имеются средства или имущество, свидетельствующие о том, что он может самостоятельно покрыть свои расходы. Например, если накопления на банковском счету превышают порог, установленный для нуждающегося домохозяйства (425 евро для первого или единственного лица и 298 евро для каждого последующего), то человек больше не соответствует статусу нуждающегося, и пособие не назначается. Также в пособии могут отказать, если человек получает в наследство, например, лес или другую ценную собственность, даже если в данный момент она не приносит дохода, так как такое имущество считается ресурсом, который мог бы обеспечить нужды человека. С информацией о том, какая собственность учитывается, а какая нет, можно ознакомиться в 36-й статье Закона о социальных услугах и социальной помощи.