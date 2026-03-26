В CSDD заявили о странной ситуации на дорогах Латвии в этом году
В этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли меньше людей, чем за первые месяцы прошлого года, однако на дорогах Латвии произошло «очень много аварий, получивших широкий общественный резонанс». Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» заявил председатель правления CSDD Айвар Аксенокс.
Аксенокс пояснил, что на данный момент число погибших примерно на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Согласно текущей статистике, в первые месяцы 2026 года в авариях погибли 19 человек.
Однако, по словам главы CSDD, этот год отметился несколькими авариями, вызвавшими широкий общественный отклик. «Как минимум пять тяжелых дорожно-транспортных происшествий мы можем назвать, в которых пострадали несколько человек, были задействованы многие транспортные средства. Какой-то странный год», — добавил Аксенокс.
Он отметил, что, хотя за последние годы на дорогах Латвии были внедрены технические средства контроля дорожного движения и это дало немало пользы, в то же время очень важно присутствие полиции на дорогах.
«Не только для того, чтобы снимать или фотографировать нарушителей, но и чтобы останавливать и проверять физически. Надо сказать, что очень многие водители, которых задерживают в состоянии опьянения, уже лишены водительских прав. Соответственно, их это не беспокоит. Введен целый ряд санкций, но есть категория людей, на которых это не действует, поэтому необходимо присутствие полиции», — сказал Аксенокс.
Комментируя статистику, согласно которой в среднем за сутки задерживают 10 пьяных водителей, глава CSDD отметил: «Людям нечего терять! Конечно, можно много говорить об общем стрессе, который царит в обществе, но это не может быть никаким оправданием».
Отвечая на вопрос, могла бы ли проблему решить нулевая допустимая норма алкоголя, Аксенокс сказал: «Я думаю, что это мало что изменило бы, скорее это вызвало бы множество новых бюрократических и спорных процедур, потому что ноль — это ноль, и есть несколько факторов, которые могут на это повлиять. Надо сказать, что во многих случаях допустимая норма алкоголя уже снижена — для молодых водителей и водителей автобусов она составляет 0,2 промилле. Если бы мы говорили о нуле, нам пришлось бы говорить и о многих других факторах, например о точности измерений, о влиянии различных других обстоятельств. Это породило бы больше других проблем, чем дало бы эффект».