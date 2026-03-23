Сегодня 11:10
Смертельное ДТП под Мадоной: ни у одного водителя не было водительских прав
Смертельная авария в Мадонском крае, унесшая жизни трех человек, получила новое шокирующее продолжение: полиция подтвердила, что ни у одного из двух водителей не было водительских прав.
На месте происшествия погиб водитель BMW 2000 г. рожд. и его пассажир 1990 г. рожд. В свою очередь водитель Toyota Hilux 1981 г. рожд. скончался от полученных травм в больнице.
В Государственной полиции подтвердили, что у водителей обоих транспортных средств не было прав.
По факту происшествия начат уголовный процесс, в рамках которого оцениваются обстоятельства аварии.