Сегодня 20:32
Трагедия под Мадоной: столкновение машин унесло жизни трех человек
Смертельная авария в Мадонском крае унесла жизни трех человек. В столкновении участвовали два автомобиля, один пострадавший скончался в больнице.
В субботу полиция получила информацию о том, что в Праулиенской волости на автодороге P62 Краслава–Прейли–Мадона произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Toyota Hilux.
На месте происшествия погибли два человека. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.
Государственная полиция расследует обстоятельства произошедшего.