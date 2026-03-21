Трагедия под Мадоной: столкновение машин унесло жизни трех человек
Смертельная авария в Мадонском крае унесла жизни трех человек. В столкновении участвовали два автомобиля, один пострадавший скончался в больнице.

В субботу полиция получила информацию о том, что в Праулиенской волости на автодороге P62 Краслава–Прейли–Мадона произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Toyota Hilux.

На месте происшествия погибли два человека. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

Государственная полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Другие сейчас читают