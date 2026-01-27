Массовое ДТП в Даугавпилсе: пытаясь объехать место аварии, водитель спровоцировал новое столкновение

Государственная полиция подтвердила программе, что по факту первоначального столкновения начато расследование, чтобы установить, были ли у оперативного транспорта включены звуковые и световые сигналы, дававшие ему преимущество на перекрестке. Также полиция зафиксировала вторичное столкновение, спровоцированное водителем BMW. К счастью, в результате аварий никто не пострадал.