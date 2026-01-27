Массовое ДТП в Даугавпилсе: пытаясь объехать место аварии, водитель спровоцировал новое столкновение
В воскресенье утром в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Кауняс и Смилшу, произошло столкновение нескольких автомобилей, в котором также участвовал транспорт Службы неотложной медицинской помощи, сообщила программа "Degpunktā".
Авария произошла около 8.40. Изначально столкнулись автомобили Audi, Opel и оперативный транспорт медиков. В результате удара был сломан осветительный столб, а Opel отбросило на тротуар, где в его заднюю часть врезался микроавтобус медиков.
Пока на месте происшествия выяснялись обстоятельства случившегося, произошло еще одно ДТП — водитель BMW, пытаясь объехать поврежденные автомобили, задел транспортное средство медиков.
Государственная полиция подтвердила программе, что по факту первоначального столкновения начато расследование, чтобы установить, были ли у оперативного транспорта включены звуковые и световые сигналы, дававшие ему преимущество на перекрестке. Также полиция зафиксировала вторичное столкновение, спровоцированное водителем BMW. К счастью, в результате аварий никто не пострадал.