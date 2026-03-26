В субботу вечером в Риге отключат подсветку на нескольких городских объектах

АО Rīgas siltums сократит освещение на теплоцентралях, в котельных и административных зданиях, чтобы привлечь внимание общества к изменениям климата и подтвердить экологически ответственную деятельность предприятия в повседневной работе. В этом году к участию в акции присоединится и дочерняя компания SIA Rīgas BioEnerģija. Ожидается, что в результате участия в Часе Земли потребление электроэнергии снизится примерно на 261 кВт·ч. Самая «зеленая», дешевая и независимая энергия — это та, которую мы не потребили, поэтому предприятие призывает утеплять здания и модернизировать системы теплоснабжения, чтобы эффективно регулировать тепло в домах.