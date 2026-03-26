В субботу вечером в Риге отключат подсветку на нескольких городских объектах
В этом году Рижское самоуправление вновь присоединится к крупнейшей в мире акции Всемирного фонда природы Earth Hour («Час Земли»). В субботу, 28 марта, с 20:30 на один час символически будет отключено декоративное освещение памятника Свободы и площади у него, подсветка вант Вантового моста, а также свет в ряде зданий муниципальных учреждений и предприятий.
«Для Риги важно не только говорить об изменении климата, но и показывать пример своими действиями. Участвуя в Часе Земли, мы символически подтверждаем, что ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью развития современного города», — подчеркнул председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
Освещение будет отключено в зданиях Центральной администрации Рижского самоуправления — фасадная подсветка Ратуши, а также фасадов Центра жителей районов по адресам улица Иерикю, 43a, и улица Э. Смилгя, 46.
Муниципальное предприятие Rīgas nami отключит фасадное освещение Дома Черноголовых и кинотеатра Splendid Palace. Подсветка будет выключена и на внешней территории Рижского роддома, где отсутствие света не создает угрозы для пациенток.
АО Rīgas siltums сократит освещение на теплоцентралях, в котельных и административных зданиях, чтобы привлечь внимание общества к изменениям климата и подтвердить экологически ответственную деятельность предприятия в повседневной работе. В этом году к участию в акции присоединится и дочерняя компания SIA Rīgas BioEnerģija. Ожидается, что в результате участия в Часе Земли потребление электроэнергии снизится примерно на 261 кВт·ч. Самая «зеленая», дешевая и независимая энергия — это та, которую мы не потребили, поэтому предприятие призывает утеплять здания и модернизировать системы теплоснабжения, чтобы эффективно регулировать тепло в домах.
В субботу, 28 марта, крупнейшая в мире экологическая акция — Час Земли — пройдет уже в 20-й раз подряд, чтобы вдохновить каждого заботиться о нашей планете. В мире, который становится все более разобщенным, Час Земли остается моментом надежды и вдохновения, объединяющим миллионы людей и побуждающим каждого к участию.
С 2007 года Час Земли известен прежде всего своим символическим «часом выключенного света». Отключая освещение в различных объектах и домах, жителей по всему миру призывают символически посвятить один час Земле. За эти годы Час Земли вырос в глобальное событие.
Призыв «Посвяти час Земле» побуждает людей не только символически выключить свет и электроприборы, но и посвятить 60 минут тому, чтобы сделать что-то полезное для планеты и одновременно для самих себя. Прогулка по лесу, чтобы лучше узнать природное разнообразие, наведение порядка дома с заменой неустойчивых товаров на экологичные альтернативы или самообразование — это лишь часть множества возможностей, которыми можно заняться в этот час.
Час Земли, начавшийся в Сиднее в 2007 году, стал крупнейшим экологическим движением в мире, вдохновляя людей, сообщества, компании и организации более чем в 190 странах и территориях действовать во благо планеты. В рамках Часа Земли свет выключают на многих самых известных объектах мира — от «Лондонского глаза» в Англии до Эйфелевой башни во Франции и Колизея в Италии.