"Передадим старые автобусы в помощь Украине": почему призыв мэра Риги вызвал критику в соцсетях

Клейнбергс подчеркнул, что эти автобусы больше не используются в Риге из-за требований Европейского союза: старый дизельный транспорт не соответствует современным экологическим стандартам. В любом случае их пришлось бы списывать и утилизировать. При этом в Украине такая техника востребована. «Именно такие низкопольные автобусы нужны для использования в мобильных госпиталях и центрах управления дронами, а не для перевозки пассажиров», — пояснил мэр.