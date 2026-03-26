"Передадим старые автобусы в помощь Украине": почему призыв мэра Риги вызвал критику в соцсетях
Рижская дума решила передать 7 устаревших автобусов Украине вместо их утилизации. Власти называют это помощью в условиях войны, однако в обществе разгорелись споры — не все готовы поддержать такое решение.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс объяснил решение передать старые автобусы Rīgas satiksme Украине вместо их утилизации. По его словам, такой шаг позволяет не только избежать дополнительных расходов, но и оказать реальную помощь стране, находящейся в условиях войны.
«Вместо того чтобы уничтожать старые автобусы и еще платить за это из собственных средств, мы можем передать их Украине», — отметил он.
Клейнбергс подчеркнул, что эти автобусы больше не используются в Риге из-за требований Европейского союза: старый дизельный транспорт не соответствует современным экологическим стандартам. В любом случае их пришлось бы списывать и утилизировать. При этом в Украине такая техника востребована. «Именно такие низкопольные автобусы нужны для использования в мобильных госпиталях и центрах управления дронами, а не для перевозки пассажиров», — пояснил мэр.
Он также добавил: «То, что нам больше не нужно, для Украины может быть вопросом выживания. Рад, что мы можем помочь. Вместе — до победы!»
Однако в обществе эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Не желая принимать необходимость помощи находящемуся в беде соседу, многие пользователи в комментариях под публикацией выразили резкую критику. Некоторые отреагировали с сарказмом: «А ты, может, и свою машину пожертвуешь?» Другие писали: «А давайте руководство Рижской думы пожертвуем — пользы больше будет».
Звучали и более аргументированные возражения. Так, часть пользователей напомнила, что автобусы были приобретены на деньги налогоплательщиков:
«Это не ваша личная собственность. Можете жертвовать свои машины, а не имущество жителей».
Некоторые предлагали использовать транспорт внутри страны: «Вы могли бы передать эти автобусы другим нашим городам. Подумайте о своей стране». На фоне экономических трудностей в Латвии звучали и эмоциональные заявления: «У нас здесь своя “война” — с налогами и ценами. Посмотрите на стоимость жизни. Почему не думаете о своих?»
При этом нашлись и те, кто поддержал решение, напомнив о взаимопомощи между странами: «В девяностые годы Латвия сама получала в дар автобусы из Скандинавии. Если мы когда-то получали помощь, логично, что сегодня должны помогать тем, кому тяжелее».