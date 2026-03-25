"Многие просто не смогут платить": в грядущем росте цен на медикаменты в Латвии виноват... Трамп
Лекарства в Европе могут резко подорожать уже в ближайшее время — и сильнее всего это ударит по обычным пациентам. Латвийские эксперты предупреждают: в нашей стране для многих лечение может стать просто недоступным.
В ближайшее время в Европе, в том числе и в Латвии, может произойти заметный рост цен на медикаменты. Об этом в эфире передачи «dr. Apinis» на TV24 заявил врач и фармацевт Гунтис Белевич. По его словам, глобальная дискуссия о ценах на лекарства изменила направление, и это напрямую повлияет на европейский рынок.
«Мы уже слышим, что лекарства будут дорожать. Мы знаем, что президент США обещал своим избирателям снизить цены на рецептурные и инновационные препараты в Америке, где они значительно выше, чем в Европе», — отметил Белевич. Если раньше высокие цены в США объясняли жадностью фармацевтических компаний, то теперь акценты изменились.
«Сейчас Дональд Трамп говорит, что инновационные лекарства в Америке дорогие потому, что в Европе они дешевые. И чтобы снизить цены в США, их нужно повысить в Европе», — пояснил эксперт.
По его словам, первые признаки такой тенденции уже есть. «Например, в Англии еще в декабре цены на рецептурные медикаменты выросли на 25%. Это очень значительный рост».
Белевич считает, что Европа и США, скорее всего, придут к новому ценовому балансу, что неизбежно приведет к подорожанию лекарств в Европе. «Нам на уровне государства нужно понимать — это произойдет. Европа договорится с Америкой, и лекарства станут дороже».
Особенно сильно это ударит по пациентам, которые уже сейчас платят часть стоимости препаратов. «Для тех медикаментов, где есть доплата, доля, которую платит пациент, станет существенно выше и для многих просто неподъемной», — предупредил он.
В связи с этим эксперт призывает Министерство здравоохранения пересмотреть систему компенсаций. «Я призываю компенсировать рецептурные лекарства полностью. Если сейчас компенсация составляет, например, 75%, то при росте цен та часть, которую платит пациент, станет слишком большой — он просто не сможет заплатить».
По словам Белевича, уже сейчас финансовые трудности мешают людям проходить лечение до конца.
«Многие пациенты покупают только часть назначенных лекарств. Им становится лучше после первых таблеток, но за остальными они не возвращаются, потому что у них нет денег. В результате острые заболевания, которые можно было вылечить, становятся хроническими и гораздо более сложными для лечения».
Эксперт подчеркивает, что рост цен затронет не только инновационные препараты, но и более дешевые аналоги. «Подорожают и многие генерические лекарства, потому что сырье для их производства в основном поступает из Индии и Китая».
Дополнительное давление создают и глобальные логистические проблемы. «Мы видим, что происходит с транспортом у берегов Ирана. Это влияет на цепочки поставок, а значит, в ближайшее время нас ждет существенный рост цен на рецептурные препараты».
При этом, по словам Белевича, именно фармацевты первыми столкнутся с реакцией общества.
«Фармацевты будут на передовой, потому что именно им придется сталкиваться с недовольством пациентов из-за этой ситуации».
Эксперт также намекнул, что прежние усилия по снижению цен на лекарства могут быть сведены на нет из-за новых глобальных тенденций.