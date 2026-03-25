Один шок не успевает закончиться, как приходит следующий: в Латвии ждут рост цен и новый удар по экономике
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс предупредил, что новый виток напряженности на Ближнем Востоке может болезненно ударить и по латвийской экономике. По его словам, впереди — новые потрясения: цены, вероятно, будут расти быстрее, а экономический рост замедлится, причем в Латвии инфляционный удар может оказаться сильнее, чем в среднем по Европе.
"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".
Он оценил ситуацию, вызванную боевыми действиями на Ближнем Востоке, и указал на последствия - цены вырастут, а экономический рост замедлится. На вопрос о сценариях развития Казакс ответил, что многое еще неизвестно, но ясно, что будущее зависит как от продолжительности, так и от интенсивности войны:
"Вопрос в том, насколько будет ограничен не только поток ресурсов, но и насколько будут повреждены и взорваны производственные мощности - как на заводах, так и в добывающей отрасли - как для нефти, так и для природного газа и всего, что с этим связано".
Казакс признал, что, несмотря на непредсказуемость ситуации, ясно одно - цены будут выше, а экономический рост - замедлен.
Говоря об инфляции в Европе, он заключил, что с нынешних 1,9% она может вырасти на один процентный пункт в этом году - ближе к 3%. "Латвия - экономика меньшего размера, мы более уязвимы с точки зрения ресурсов, поэтому наша инфляция здесь может вырасти не на один процентный пункт, а примерно на два или три. Экономический рост тоже замедлится, но в базовом сценарии мы по-прежнему говорим о том, что рост будет", - сказал Казакс.