"Это ничего не изменит". Власти Латвии взялись спасать дизель от бешеных цен, но вышло не слишком убедительно
Со следующей недели дизель в Латвии может немного подешеветь, но заметного облегчения водители, вероятно, не почувствуют. Правительство решило на три месяца снизить акциз на дизельное топливо, однако даже после этого литр, скорее всего, останется дороже двух евро, а жители и фермеры уже говорят, что такой меры недостаточно.
Средняя цена литра дизельного топлива в Латвии менее чем за месяц выросла примерно на треть и с конца прошлой недели уже превысила психологическую отметку в два евро. Вчера правительство договорилось сделать первый шаг, чтобы хотя бы немного затормозить рост цен, — на три месяца снизить ставку акцизного налога на дизельное топливо.
Снижение акциза примерно на 15% позволит уменьшить цену дизеля на заправках примерно на 8,6 цента за литр. Это, однако, означает, что даже при нынешних ценах один литр дизельного топлива все равно будет стоить больше двух евро. Снижение акциза предусмотрено и для маркированного, или так называемого фермерского, топлива — после 1 апреля оно может подешеветь почти на шесть центов за литр.
Министр финансов Арвил Ашераденс пояснил, что такое снижение акциза не потребует дополнительных средств из госбюджета, поскольку оно будет компенсировано за счет дополнительных поступлений НДС, которые образуются из-за высоких цен на топливо.
Ашераденс также заявил, что если вверх пойдут и цены на бензин, в будущем может быть принято аналогичное решение и по бензину:
«Мы внимательно следим за ситуацией, и сегодня договорились, что Министерство экономики раз в две недели будет информировать Кабинет министров о положении дел. И если ситуация будет развиваться в нежелательном направлении, мы, конечно, будем это оценивать».
Тем временем министр экономики Виктор Валайнис и премьер-министр Эвика Силиня во вторник заявили, что и нынешнее снижение акциза на дизель не является окончательным решением — если цена продолжит расти, акциз могут уменьшить еще сильнее или задуматься о других мерах поддержки.
«Чем выше будет расти цена на топливо, тем чаще мы будем возвращаться к этому вопросу на заседаниях правительства каждые две недели. И если цена дойдет до 2,20 евро, то снижение акциза можно будет увеличить с 15% до 20% или 35%. Цель — довести цену до диапазона 1,80–1,90 евро за литр, и именно на это направлено решение правительства», — сказал Валайнис.
«Мы довольно открыты к тому, что должны быть готовы и к долгосрочным решениям. Не только, возможно, на эти три месяца предложить выход, но и обязательно думать о следующих шагах, если через пару месяцев ситуация не изменится», — отметила Силиня.
В то же время министр финансов подчеркнул, что можно думать о разных мерах поддержки, но все они должны быть фискально нейтральными, то есть не требовать дополнительных средств из госбюджета. По его словам, уже ясно, что из-за подорожания топлива государству в любом случае придется пересматривать бюджет.
«Я смотрю на все это чуть осторожнее, чем премьер-министр. Если это будут фискально нейтральные меры, конечно, мы это сделаем, если понадобится. Но я вижу, что в стране будут службы, которым нам просто придется помочь. В этом нет сомнений. Мы ведь не можем сказать скорой помощи: пожалуйста, возите в больницу меньше пациентов», — сказал Ашераденс.
Жители в социальных сетях уже иронизируют, что планируемая поддержка не даст существенного эффекта, поскольку на полном баке теперь можно будет сэкономить около четырех евро, хотя с конца февраля он подорожал примерно на 30 евро. И опрошенные жители также говорят, что такое снижение цены они фактически не почувствуют.
«Не могу сказать. Мы все в шоке. Каждый день плюс пять, десять центов. Вчера было два евро с чем-то, я работаю ночью, а сегодня уже 2,17. У Neste — 2,15, в других местах тоже 2,15. Это очень много», — говорит водитель такси Кристине.
«Это ничего не изменит. Я думаю, снижать нужно хотя бы на 50 центов, чтобы жители это почувствовали. (TV3: Может быть, привычки меняются, вы меньше ездите?) Нет, не меняются. Ездить все равно нужно», — сказал водитель Янис.
Во вторник фермеры также заявили, что хотя ранее они настаивали, что снижение акциза — один из шагов к удешевлению топлива, по их мнению, необходимо также отменить обязательное требование о добавлении биокомпонента в топливо с апреля. По расчетам «Крестьянского сейма», это повысит цену топлива как минимум еще на 3,3 цента за литр.
Министр экономики, однако, во вторник заявил, что по крайней мере на данный момент отказ от биодобавок в топливе не планируется. По расчетам министерства, влияние этого требования на цену топлива будет почти незаметным и не достигнет даже одного цента за литр.