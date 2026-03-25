Система сравнения цен на продукты в Латвии еще толком не внедрена, но уже сталкивается с проблемами

В докладе напоминается, что 27 мая 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с предприятиями розничной торговли, а в Сейме были приняты разработанные Минэкономики поправки к закону о защите прав потребителей, которые ввели для розничных торговцев продовольствием обязанность предоставлять данные о ценах Центральному статистическому управлению (ЦСУ). Это касается компаний, чей чистый оборот за последний финансовый год превышает 400 млн евро - Maxima Latvija, Rimi Latvia и Lidl Latvija. В то же время ЦСУ не оценивает качество содержания данных, то есть в настоящий момент нет информации, выполняется ли обязанность по предоставлению данных в полном объеме и в надлежащем качестве.