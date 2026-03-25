Система сравнения цен на продукты в Латвии еще толком не внедрена, но уже сталкивается с проблемами
Разработка инструментов сравнения цен может стать важным шагом к прозрачности рынка, однако Минэкономики фиксирует серьезные проблемы: ритейлеры подают данные в ЦСУ в разрозненном и нередко ошибочном виде, что мешает полноценному мониторингу.
Разработка инструментов сравнения цен принесет значительную выгоду обществу в целом, говорится в докладе Министерства экономики о первоначальных результатах и выводах в ходе мониторинга цен и изменениях в перечне основных продовольственных товаров, сообщает Diena.
В докладе напоминается, что 27 мая 2025 года был подписан меморандум о сотрудничестве с предприятиями розничной торговли, а в Сейме были приняты разработанные Минэкономики поправки к закону о защите прав потребителей, которые ввели для розничных торговцев продовольствием обязанность предоставлять данные о ценах Центральному статистическому управлению (ЦСУ). Это касается компаний, чей чистый оборот за последний финансовый год превышает 400 млн евро - Maxima Latvija, Rimi Latvia и Lidl Latvija. В то же время ЦСУ не оценивает качество содержания данных, то есть в настоящий момент нет информации, выполняется ли обязанность по предоставлению данных в полном объеме и в надлежащем качестве.
Бывали случаи, когда розничные компании повторно подавали одни и те же или ошибочные данные.
В настоящее время права доступа к данным мониторинга цен на продовольственные товары предоставлены девяти учреждениям и организациям - ООО "Lēta Pārtika", Центру защиты прав потребителей, ООО "Proforio", ООО "Shufflehound", Минэкономики, Strato Media Group, Совету по конкуренции, Латвийской ассоциации торговцев и Банку Латвии.
В докладе Минэкономики перечислены и проблемы - система обмена данными с ЦСУ устарела и могут возникнуть проблемы с кибербезопасностью, но пока это не мешает работе. Основной проблемой является то, что розничные компании подают данные в ЦСУ каждая в своем нестандартизированном формате - случается, что поля заполнены некорректно или остаются пустыми, то есть предоставляется неполная информация.