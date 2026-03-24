Пенсии в Латвии: главные заблуждения, которые могут стоить вам денег
Пенсионная система в Латвии окружена множеством устойчивых мифов — от убеждения, что до пенсии не дожить, до страха потерять накопления. Разбираемся, какие из этих представлений не соответствуют реальности и могут стоить людям денег.
Иногда в обществе можно наблюдать различные мифы, связанные с пенсионной системой, формированием пенсионных накоплений и возможностями их наследования. Ошибочным является представление о том, что пенсия — это нечто очень далёкое, поэтому понимание того, как именно мы зарабатываем на неё, имеет решающее значение для финансовой стабильности и сохранения текущего уровня жизни. Руководитель по управлению активами и пенсионными компаниями Luminor Атис Круминьш объясняет наиболее распространённые мифы, связанные с накоплениями на старость.
Миф: до пенсионного возраста я вообще не доживу
Предположение о короткой продолжительности жизни противоречит статистике за 2024 год, которая показывает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Латвии достигла 76,4 года — это самый высокий показатель в истории страны. Данные о смертности и продолжительности жизни свидетельствуют, что мужчины, достигшие 65 лет, в среднем живут ещё 14,9 года, а женщины — даже 19,7 года. Это в среднем 15–20 лет, в течение которых накопления, сформированные за жизнь, будут служить обеспечением полноценной жизни.
Миф: второй пенсионный уровень — это пассивное накопление, которое растёт само по себе
Стоит помнить, что объём капитала, накопленного во втором пенсионном уровне, существенно зависит от выбранного инвестиционного плана. Даже, казалось бы, небольшие различия в доходности в долгосрочной перспективе могут привести к значительной разнице в итоговой сумме накоплений. Поэтому особенно важно выбирать пенсионный план, соответствующий возрасту, уровню допустимого риска и целям — например, в активном трудовом возрасте рекомендуется выбирать активные планы, которые в основном или почти полностью инвестируют в акции. Подходящее инвестиционное решение позволяет эффективнее использовать возможности рынка и постепенно увеличивать накопленный капитал. Неподходящая стратегия, напротив, может привести к тому, что накопления будут расти медленнее, чем могли бы, снижая будущие финансовые возможности.
Миф: колебания рынка означают, что пенсия под угрозой
Многие путают краткосрочное снижение стоимости с потерей денег, однако на инвестиционном рынке колебания — это нормальное, даже системное явление. Средства пенсионных планов не инвестируются в один актив — они диверсифицированы и распределены между множеством компаний, стран и отраслей по всему миру. Такое распределение рисков и профессиональное управление являются ключевыми принципами, которые не позволяют отдельным колебаниям рынка разрушить все накопления. Кроме того, процесс строго контролируется регулятором. Исторически за падениями следует рост, поэтому краткосрочные колебания не опасны для долгосрочных накоплений.
Миф: накопленный пенсионный капитал после смерти теряется
До сих пор существует мнение, что в случае смерти пенсионные накопления остаются государству, однако на практике накопленный капитал как во втором, так и в третьем пенсионном уровне подлежит наследованию. Существенное различие заключается в процедуре: если средства третьего уровня наследуются автоматически, то в случае второго уровня человек должен сам сделать соответствующую отметку на портале Latvija.lv. Если такого указания нет, закон предусматривает зачисление накоплений в специальный бюджет государственной пенсии. Таким образом, деньги никуда не исчезают, но их дальнейшая судьба зависит исключительно от выбора самого человека.