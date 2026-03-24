Пенсии в Латвии: главные заблуждения, которые могут стоить вам денег

До сих пор существует мнение, что в случае смерти пенсионные накопления остаются государству, однако на практике накопленный капитал как во втором, так и в третьем пенсионном уровне подлежит наследованию. Существенное различие заключается в процедуре: если средства третьего уровня наследуются автоматически, то в случае второго уровня человек должен сам сделать соответствующую отметку на портале Latvija.lv. Если такого указания нет, закон предусматривает зачисление накоплений в специальный бюджет государственной пенсии. Таким образом, деньги никуда не исчезают, но их дальнейшая судьба зависит исключительно от выбора самого человека.