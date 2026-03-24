Голосование станет удобнее: объявлены даты и новые возможности для избирателей

От всех самоуправлений получена информация об избирательных участках, где можно будет проголосовать лично - таких участков будет 933. Самоуправления смогут формировать выездные комиссии, чтобы приблизить голосование к избирателям. Такие комиссии уже работали на предыдущих выборах, но в этом году их будет больше.