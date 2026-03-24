Весна покажет: Россия наступает, но теряет тысячи бойцов ежедневно. Что происходит на фронтах?
Российская армия перешла в наступление, но не смогла добиться значительных успехов. При этом потери вооруженных сил РФ в марте 2026 года уже стали одними из самых высоких за всю войну. "Новая-Европа" обсудила с экспертами ситуацию на российско-украинских фронтах.
«Пояс крепостей»
После оперативной паузы, продолжавшейся более месяца, на линии боевого соприкосновения опять становится жарко. Министерство обороны РФ отчиталось о новых победах и в качестве примера отрапортовало о взятии села Потаповка в Сумской области.
Американский Институт изучения войны (Institute for the study of war — ISW) сообщает в своей аналитической сводке, что российские войска, вероятно, начали запланированное на весну-лето 2026 года наступление на украинский «Пояс крепостей», главную линию обороны Украины в Донецкой области, в которую входят города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка.
«Российские войска начали интенсифицированные наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску — северной оконечности «Пояса крепостей» с северо-востока, вероятно, для создания условий для дальнейшего наступления на Славянск с востока и юго-востока, — пишут аналитики ISW. — 19 марта подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 20-й гвардейской общевойсковой армии провели механизированное и моторизованное наступление в направлении города Лиман. Российские войска задействовали более 500 российских пехотинцев, десятки бронемашин и более 100 мотоциклов, багги и вездеходов. Это наступление батальонного масштаба значительно превосходит большинство российских механизированных атак за последние месяцы. Лиман может служить опорным пунктом для российских усилий по захвату как Славянска, так и Краматорска.
Российские войска усиливают давление на украинские силы за счет интенсификации наступлений с использованием большого количества пехоты и техники».
Также аналитики ISW отмечают, что российские войска адаптируют свою тактику, переходя от атак механизированными колоннами к рассредоточению техники по различным направлениям наступления одновременно, подобно тактике рассредоточения пехоты. При этом российские войска могут атаковать по различным направлениям, чтобы подавить и отвлечь украинскую оборону, основанную на применении беспилотников. Армия РФ в направлении Лимана наносит все больше ударов управляемыми планирующими бомбами КАБ-3000, барражирующими боеприпасами «Ланцет» и беспилотниками «Молния». Эти авиаудары и удары беспилотников, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на поле боя, целью которой является ослабление украинской логистики и оборонительных возможностей перед наземными операциями.
Наземные штурмы
«Российские войска также создают условия для начала интенсификации наземных операций на направлениях Краматорска и Константиновки с целью развития наступления на “Пояс крепостей” с юга, — продолжают аналитики ISW. — Украинский подполковник Дмитрий Запорожец 21 марта сообщил, что российские войска в последнее время активизировали наземные штурмы на направлениях Славянск и Краматорск в рамках подготовки к будущим наступательным операциям и продвижению к высотам на подходах к Константиновке. Запорожец также сообщил, что российские войска активно перебрасывают личный состав на подходы к Константиновке, активизируют удары с FPV-дронов и беспилотников “Молния” из Часова Яра (северо-восточнее Константиновки), подтянули бронетехнику и удвоили артиллерийские и тактические авиационные удары на направлении Краматорска. Российские войска усиливают наземные штурмы и удары, а переброска тяжелой техники и войск к линии фронта, вероятно, осуществляется с целью создания условий для весенне-летнего наступления 2026 года».
По данным ISW, Запорожец рассказал, что российские войска пытаются захватить ключевые высоты к востоку от Славянска, в том числе в районе поселка Кривая Лука, которые украинские войска в настоящее время используют в качестве позиций для операторов беспилотников. Кроме того, армия РФ продолжит наземные штурмы для обеспечения своих флангов, поскольку украинские войска сохраняют на данный момент выгодные позиции. Контроль ВСУ господствующих высот к востоку от Славянска должен осложнить продвижение России к этому городу из относительно низменной местности вокруг Северска.
Аналитики ISW считают маловероятным, что российским войскам удастся захватить «Пояс крепостей» в 2026 году. При этом армия РФ, вероятно, добьется некоторых тактических успехов ценой значительных потерь. Ссылаясь на сообщения украинских военных, ISW пишет, что российские войска потеряли 405 человек из более чем 500 военнослужащих, участвовавших в механизированном штурме 19 марта, и замечает, что такой уровень потерь неприемлем и, вероятно, снизит способность России проводить столь масштабные штурмы в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Колоссальные потери
«Можно говорить о том, что первая фаза весенне-летней наступательной кампании армии РФ началась 17 марта, — говорит “Новой-Европа” военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. — И это было одно из наиболее провальных наступлений за всю войну. За первые сутки российские войска потеряли убитыми и ранеными свыше 1700 солдат, сумев захватить лишь немногим более 8 квадратных километров украинской территории. За 72 часа атак потери РФ превысили 4800 человек, а всего к настоящему моменту за неделю активных боевых действий россияне завоевали всего 28 квадратных километров и недосчитались при этом 8710 тысяч единиц личного состава. Это просто колоссальные потери и один из худших для России показателей за все время полномасштабного вторжения».
«Вооруженные силы РФ продолжают атаковать приграничные территории Сумской области, чтобы распылить внимание украинского командования и создать буферную зону в приграничье, — рассказывает “Новой-Европа” военный исследователь Кирилл Михайлов. — Украинцы при этом действительно отчитываются о росте потерь российской пехоты в ходе штурмовых действий, что подтверждается их системой визуальной фиксации потерь. Одним из самых опасных участков остается Славянско-Константиновская агломерация, которую ВС РФ неизбежно попытаются захватить в этом году».
«Полномасштабное российское наступление развернется в первых числах апреля. Сейчас идут так называемые подготовительные формирующие операции, — рассказывает “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Ежегодно россияне примерно за месяц до 9 мая начинают активные наступательные действия. Ведь Путину на параде в Москве необходимо похвалиться новыми громкими победами и захватами населенных пунктов. Так что Кремль спускает в войска приказ атаковать имеющимся в распоряжении нарядом сил. Уже сейчас по всему фронту армия РФ начала производить разведку боем. Причем эти мероприятия проводят чаще всего не профессиональные разведчики, а штурмовики — пушечное мясо, которые платят за информацию о расположении позиций ВСУ своими жизнями. Их бросают на украинскую оборону для выявления огневых точек и слабых мест. Большинство гибнет в первом же штурме».
Роман Свитан говорит, что
армия РФ в ходе боевых действий теряет около 1,5 тысяч человек ежедневно. Началась переброска личного состава на передовую, и россияне стали массово попадать в килл-зоны, созданные украинской стороной.
Многие из них даже не смогли добраться до позиций своих подразделений и были атакованы по пути дронами.
Александр Коваленко утверждает, что село Потаповка, о взятии которого заявило российское Министерство обороны, расположено буквально на границе с Россией и находилось в серой зоне. Там не было рубежей обороны и позиций ВСУ. Армия РФ захватывает такие населенные пункты и нередко под видом эвакуации вывозит их на территорию РФ, фактически забирая в заложники. Иногда таких людей используют в пропагандистских роликах для того, чтобы показать заботу Кремля о людях. Однако зайти на несколько километров вглубь Украины россияне не могут.
При этом Александр Коваленко рассказывает, что россияне имеют небольшие тактические успехи в направлении Гуляйполя, где российское командование пытается расширить зону контроля в сторону поселка городского типа Зализничное и выйти к железной дороге и трассе Р-85, ведущей от Запорожской области через Гуляйполе. Вдоль русла реки Гайчур ведутся сегодня боевые действия, но армия РФ не может пока закрепиться на ее берегах.
Контратака ВСУ
«Линия боевого соприкосновения сегодня составляет около 1200 километров, — говорит “Новой-Европа” военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. — По моим данным, Российская Федерация с начала текущего года увеличила свою группировку в Украине на 7 тысяч человек. Теперь ее численность достигает 719 тысяч военных. После того как Илон Маск отключил 5 февраля россиянам терминалы связи Starlink, координация в их подразделениях оказалась нарушена. Чем воспользовались ВСУ, начавшие проводить контрнаступательные действия. При этом командование 29 армии РФ, занимающей позиции на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в своих докладах руководству умышленно завышало свои достижения и занималось “взятием в кредит” территорий и населенных пунктов, часто нагло записывая их в уже захваченные. В ходе контратак 20 армейский корпус ВСУ смог занять более 440 квадратных километров в серой зоне, получив контроль над семью населенными пунктами в Днепропетровской области и тремя в Запорожской». Таким образом, по мнению Ивана Ступака, украинская армия оттягивает российские ресурсы, подрывая возможности для наступления.
«Надо учитывать, что на многих участках украинская армия в ходе отступления и отхода на подготовленные рубежи обороны оставила значительные участки территории, — напоминает Роман Свитан. — Однако россияне их так и не заняли, не имея для этого нужного количества войск. В итоге образовалась огромная серая зона.
Недавно ВСУ, получив новые резервы, продвинулись вперед и вернули себе контроль над многими участками, общей площадью более 400 квадратных километров, закрепившись на них.
Таким образом была освобождена практически вся Днепропетровская область».
По словам Александра Коваленко, 29 января 2026 года ВСУ удалось вернуть под свой контроль более 440 квадратных километров украинской территории в Днепропетровской и Запорожской областях и некоторых других регионах. Речь идет, в частности, о продвижении армии Украины на участке Степногорска и речки Гайчур, а также вдоль административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.
В районе Покровска ВСУ 20 марта при помощи беспилотника сумели сбить российский ударный вертолет Ка-52 17 бригады армейской авиации из Каменск-Уральского. Командиру экипажа было 29 лет, а штурману всего 27. Александр Коваленко считает, что ВСУ таким образом открыло сезон охоты на боевые российские вертолеты при помощи перехватчиков FPV-дронов.
Опасная ситуация
Наиболее опасная для Украины сегодня ситуация, по мнению Александра Коваленко, складывается на восточном фланге Славянско-Краматорской агломерации с направления на город Северск. Это правый берег реки Бахмутка, а также участок между рекой Северский Донец и трассой М-30. При этом события на южном и северном флангах этой агломерации развиваются достаточно предсказуемо.
Кроме атаки на «Пояс крепостей», россияне весной и летом попытаются продолжать давление в Запорожской области, предполагает Александр Коваленко. На данный момент наступательная кампания на этом участке очевидно провалилась. Россияне вынуждены проводить перегруппировку своих сил, направив дополнительные подразделения 40 бригады морской пехоты на усиление 36 и 29 армий. В течение ближайших дней россияне пополнят новобранцами свои формирования и снова перейдут к масштабным атакам.
«У меня есть информация о том, что россияне собрали 58 тысяч солдат в резерве для проведения весенне-летнего наступления, — объясняет Иван Ступак. — Уверен, что российские генералы хотят получить очередные награды к 9 мая и сейчас начинают попытки добиться каких-то побед. Для этого нужно предварительно отчитаться наверх о результатах. Поэтому атаки будут усиливаться. Под Лиманом уже сейчас происходит по 10–15 боестолкновений в сутки».
Роман Свитан уверен, что примерно через две недели, выяснив расположение украинских позиций, российские командиры направят свои войска на наиболее слабые участки обороны ВСУ. На эти участки армия РФ подтянет резервы и начнет интенсивные штурмы на двух-трех основных направлениях. Эксперт предполагает, что это будут районы Константиновки, Славянска и Доброполья. По данным Романа Свитана,
уже несколько месяцев россияне успешно проводят инфильтрацию своих штурмовиков в городскую застройку Константиновки. Именно в этом городе у россиян могут быть тактические успехи.
Украинские военнослужащие рассказывали Ивану Ступаку, что в районе Константиновки армия России продолжает использовать тактику инфильтрации, все глубже втягиваясь в жилые районы города. Судя по всему, российские командиры ставят перед своими подчиненными задачу перерезать трассу, ведущую из Константиновки в соседнюю Дружковку. Если им это удастся, держать оборону города станет крайне трудно.
Иван Ступак рассказывает, что очень болезненные проблемы украинцам доставляет российское подразделение беспилотников «Рубикон», занимающееся охотой на технику и личный состав ВСУ. Новые дроны КВН («Князь Вандал Новгородский») имеют катушку оптоволоконного кабеля на 50 километров. Эти БПЛА уже атаковали Краматорск и другие украинские города. ВСУ занимается выявлением и уничтожением позиций российских операторов беспилотников.
«Уже подсыхает почва, и скоро техника сможет двигаться, не застревая в грунте, — замечает Роман Свитан. — За время оперативной паузы россияне набрали свежих солдат, сконцентрировали резервы и теперь готовятся к реальному началу весенне-летнего наступления. Эта кампания, как я могу предположить, будет иметь две основные стратегические задачи: в Запорожье и Днепропетровской области, где армия РФ попытается расширить сухопутный коридор в Крым на расстояние до 150 километров от берега моря, и в “Поясе крепостей”, где основной целью станет водовод от Райгородка в Славянске, по которому Путин надеется доставлять воду в Донбасс. Сейчас ширина коридора в среднем составляет 100 километров. Его расширение необходимо для выстраивания глубоко эшелонированного рубежа ПВО, позволяющего перехватывать украинские дроны и ракеты».