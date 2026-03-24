Весна покажет: Россия наступает, но теряет тысячи бойцов ежедневно. Что происходит на фронтах?

«Линия боевого соприкосновения сегодня составляет около 1200 километров, — говорит “Новой-Европа” военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. — По моим данным, Российская Федерация с начала текущего года увеличила свою группировку в Украине на 7 тысяч человек. Теперь ее численность достигает 719 тысяч военных. После того как Илон Маск отключил 5 февраля россиянам терминалы связи Starlink, координация в их подразделениях оказалась нарушена. Чем воспользовались ВСУ, начавшие проводить контрнаступательные действия. При этом командование 29 армии РФ, занимающей позиции на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, в своих докладах руководству умышленно завышало свои достижения и занималось “взятием в кредит” территорий и населенных пунктов, часто нагло записывая их в уже захваченные. В ходе контратак 20 армейский корпус ВСУ смог занять более 440 квадратных километров в серой зоне, получив контроль над семью населенными пунктами в Днепропетровской области и тремя в Запорожской». Таким образом, по мнению Ивана Ступака, украинская армия оттягивает российские ресурсы, подрывая возможности для наступления.