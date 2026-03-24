Об интимной жизни рижан позаботились: SEXYSTYLE расширяется в столице
Похоже, в Риге решили всерьез заняться не только благоустройством улиц, но и личной жизнью горожан. Сеть магазинов интимных товаров SEXYSTYLE готовится открыть сразу две новые точки в крупнейших торговых центрах столицы — Akropole Rīga и Akropole Alfa.
После этого в Риге будет уже семь магазинов сети, а по всей Латвии — восемь (скоро магазин появится в Лиепае). Иными словами, найти «товары для настроения» станет еще проще — буквально по пути за продуктами или новой курткой.
Сейчас SEXYSTYLE уже представлен в центре города и популярных торговых центрах — Spice, Olimpia, Galerija Centrs и Domina. Новые магазины, как обещают, будут учитывать специфику публики: где-то больше романтики, где-то — смелее ассортимент. На полках — все, что ожидается от подобных мест: от белья и аксессуаров до интимной косметики и игрушек.
Интересно, что компания выходит и за пределы столицы: уже в апреле первый магазин SEXYSTYLE появится в Лиепае. Курземе тоже не останется в стороне от этих трендов.
В целом тенденция очевидна: то, о чем раньше говорили шепотом, теперь спокойно продается в крупных торговых центрах. И, судя по расширению сети, спрос только растет.