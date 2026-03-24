В Латвии напомнили о правилах и проверках для водителей старше 60 лет
В Латвии водителям старше 60 лет необходимо регулярно проходить обязательные медицинские проверки, однако, как показывают данные, ключевым фактором безопасности на дороге остается не возраст, а состояние здоровья — и именно на это обращают внимание специалисты.
В обществе нередко бытует мнение, что пожилые люди за рулем создают повышенную опасность на дорогах. Однако данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) показывают — реальность гораздо более многогранна, и водители старшего возраста вовсе не являются основными виновниками дорожно-транспортных происшествий.
Число аварий среди пожилых
Данные Государственной полиции показывают, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием людей старше 65 лет в последние годы остается примерно на одном уровне. В 2025 году в этой возрастной группе зарегистрировано 2363 аварии, из них 151 — с пострадавшими: травмы получили 148 человек, погибли четверо. В 2024 году было зафиксировано 2285 аварий, из них 152 — с пострадавшими: травмы получили 149 человек, погибли пятеро.
Водительские права в пожилом возрасте
Хотя большинство людей получают водительские права в молодости — чаще всего в возрасте от 18 до 25 лет — встречаются случаи, когда люди решают получить или восстановить права в более позднем возрасте. Однако это не носит массового характера.
CSDD отмечает, что число пожилых водителей в целом существенно не растет — речь идет скорее об отдельных случаях, а не о выраженной тенденции.
Главное — здоровье, а не возраст
Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором безопасного вождения является не возраст, а состояние здоровья. В Латвии после 60 лет водители обязаны проходить медицинскую проверку не реже одного раза в три года, однако врачебная комиссия может назначить и более частые осмотры.
Также важна ответственность близких. Если родственники замечают, что состояние здоровья пожилого человека существенно ухудшилось, рекомендуется сообщить об этом семейному врачу, который сможет оценить способность человека безопасно участвовать в дорожном движении и при необходимости назначить дополнительные обследования.
Изменений в законах пока не планируется
Учитывая, что пожилые люди не входят в число основных виновников ДТП, в настоящее время не планируется вносить изменения в законодательство, которые ограничивали бы их право управлять транспортными средствами.