Трамп заявил, что сделка США и Ирана возможна в ближайшие пять дней, но Тегеран отрицает переговоры
Президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп 23 марта заявил, что США и Иран ведут продуктивные переговоры и могут выйти на сделку в течение пяти дней или даже быстрее. При этом Тегеран продолжает отрицать сам факт каких-либо контактов с Вашингтоном. На фоне этих взаимоисключающих заявлений США отложили удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней, а Израиль сообщил о новых атаках по Тегерану.

Новая волна заявлений Трампа началась после его жесткого ультиматума Ирану. Ранее он потребовал в течение 48 часов открыть Ормузский пролив для судоходства, пригрозив в противном случае ударами по иранским объектам энергетики. Однако 23 марта президент США объявил, что дает еще пять дней, объяснив это тем, что между сторонами якобы идут «очень хорошие и продуктивные» контакты. Reuters и AP пишут, что именно после этих слов Белый дом фактически поставил на паузу удары по иранской энергосистеме. 

Позже в тот же день ведущая новостей Мария Бартиромо в эфире Fox Business передала новые слова Трампа: по ее словам, президент США считает, что Иран «очень хочет заключить сделку», а само соглашение может быть достигнуто в течение пяти дней или даже раньше. Она также сообщила, что, отвечая на заявления иранского государственного телевидения об отсутствии контактов, Трамп сказал, что переговоры состоялись прошедшей ночью.

Вслед за этим появились и дополнительные детали, которые сам Трамп озвучил американским СМИ. По данным Associated Press, он заявил, что переговоры были серьезными, а в контактах участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. AP также передает слова Трампа о том, что у сторон есть крупные точки соприкосновения, а одной из целей США является вывоз ядерных материалов из Ирана. 

На этом фоне боевые действия не прекратились. Reuters сообщает, что 23 марта израильская армия объявила о новых ударах по Тегерану. Одновременно Иран ранее предупредил, что в случае атаки по его энергетическим объектам может ответить ударами по энергетической инфраструктуре Израиля и по объектам, связанным с американским военным присутствием в регионе. 

Рынки, впрочем, отреагировали на риторику Трампа как на сигнал о возможной передышке. После его заявлений цены на нефть пошли вниз, а фондовые индексы выросли. Reuters и AP отмечают, что инвесторы восприняли пятидневную паузу как временное снижение риска, хотя общий фон остается крайне нестабильным, поскольку никакого подтвержденного переговорного процесса пока не видно. 

