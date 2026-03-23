Трамп заявил, что сделка США и Ирана возможна в ближайшие пять дней, но Тегеран отрицает переговоры

Позже в тот же день ведущая новостей Мария Бартиромо в эфире Fox Business передала новые слова Трампа: по ее словам, президент США считает, что Иран «очень хочет заключить сделку», а само соглашение может быть достигнуто в течение пяти дней или даже раньше. Она также сообщила, что, отвечая на заявления иранского государственного телевидения об отсутствии контактов, Трамп сказал, что переговоры состоялись прошедшей ночью.