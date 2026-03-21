Иранские ракеты ударили по двум городам Израиля: ранены не менее 100 человек

Вечером Иран ударил по Димоне - городе в Израиле, расположенном в пустыне Негев, в 36 км к юго-востоку от Беэр-Шевы. Рядом с Димоной находится ядерный реактор, и, как предполагается, там же хранятся ядерные вооружения Израиля. Израиль считается единственной ядерной державой на Ближнем Востоке, хотя официально Тель-Авив этого ни не подтверждает, ни не опровергает.