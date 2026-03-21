Иранские ракеты ударили по двум городам Израиля: ранены не менее 100 человек
Иранский ракетный удар по Димоне, рядом с которой находится ядерный реактор, привел к десяткам пострадавших, в том числе к тяжелому ранению 12-летнего мальчика. Позже под ударом оказался и город Арад на юге Израиля, где также сообщается о большом числе пострадавших.
Вечером Иран ударил по Димоне - городе в Израиле, расположенном в пустыне Негев, в 36 км к юго-востоку от Беэр-Шевы. Рядом с Димоной находится ядерный реактор, и, как предполагается, там же хранятся ядерные вооружения Израиля. Израиль считается единственной ядерной державой на Ближнем Востоке, хотя официально Тель-Авив этого ни не подтверждает, ни не опровергает.
Израильская служба скорой помощи сообщила, что ее бригады оказали помощь около 50 пострадавшим в нескольких местах в Димоне, в том числе 12-летнему мальчику, получившему тяжелые травмы. Медики уточняют, что ребенок находится в тяжелом состоянии и получает необходимую помощь.
Мать мальчика рассказала общественной телерадиокомпании Kan, что он не успел добраться до бомбоубежища, когда в него попал снаряд. По ее словам, взрыв отбросил ребенка и еще около 30 человек.
Предварительное расследование попадания: баллистическая ракета с одиночной боевой частью, содержащей сотни килограммов взрывчатого вещества, попала напрямую в квартиру в жилом доме. Проверяется подозрение, что перехватчик промахнулся.
Ближе к ночи Иран также нанес удар по городу Арад на юге Израиля. Речь идет о прямом попадании баллистической ракеты с боевой частью весом около полутонны взрывчатого вещества, были выполнены две попытки перехвата, которые не удались. 9 поврежденных зданий, около 65 пострадавших с различными степенями травм. Оказывается помощь в том числе 5-летней девочке в тяжелом состоянии.
Иранская ракета в Араде разорвалась в религиозном районе, где живут гурские хасиды.