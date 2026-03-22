Латвийский эксперт: в войне с Ираном Трамп сам себя загнал в экономическую ловушку
Война с Ираном зашла в тупик: цели союзников расходятся, экономика США трещит, а Трамп ищет способ остановить эскалацию без потери лица. Эксперты предупреждают — ситуация может резко измениться.
Цели Израиля и США по завершению войны в Иране начинают расходиться, кроме того, президент США Дональд Трамп оказался в созданной им самим экономической ловушке, заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами Раймонд Граубе.
Граубе отметил, что в настоящее время уже четко обозначилось, что цели Израиля и США по завершению войны начинают различаться. Если для Израиля крайне важно уничтожение военного потенциала Ирана, то цель США сменить режим в Иране с помощью воздушной кампании оказалась невыполнима. «Режим не изменится. Дональд Трамп оказался в созданной им самим экономической ловушке, поскольку неконтролируемый рост цен США не нужен. В то же время он не может идти на промежуточные выборы с экономическими проблемами. Он пытается выйти из этой ситуации, и одной из первых задач является открытие Ормузского пролива и восстановление потока нефти», — отметил Граубе.
Говоря о распространяемых в СМИ спекуляциях относительно возможных наземных операций, военный эксперт допустил, что в таком случае он мог бы увидеть решимость США лишь на захват прибрежной линии с помощью десантной операции, поскольку завоевание обширной территории Ирана невозможно.
Для того чтобы лишить Иран возможности атаковать или нарушать работу гражданских танкеров, в стране с населением 91 миллион человек, одних лишь воздушных бомбардировок будет недостаточно. Для бомбардировок необходима точная разведывательная информация, а иранские беспилотники и малогабаритные ракетные установки трудно обнаружить. Кроме того, нельзя забывать и о морских беспилотниках, отметил Граубе. «Если бомбить всю береговую линию, то системы береговой обороны могут стать мобильными. Они небольшие и могут быть скрыты», — подчеркнул Граубе. Хотя в настоящее время возможности Ирана неизвестны, эксперт подозревает, что к наземной интервенции Иран в определенной степени готов.
Президент США в пятницу заявил, что он рассматривает «постепенное прекращение» военных операций против Ирана. Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что США «приближаются к достижению своих целей, рассматривая возможность поэтапного прекращения наших масштабных военных действий на Ближнем Востоке».
При этом уже в субботу Трамп предъявил Ирану ультиматум и дал стране 48 часов на то, чтобы освободить Ормузский пролив, пригрозив, что в противном случае США уничтожат иранские энергоресурсы. «Если Иран не освободит Ормузский пролив полностью в течение 48 часов, Соединенные Штаты атакуют и уничтожат его энергоресурсы, начиная с САМЫХ КРУПНЫХ! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп», — написал глава Белого дома на своей платформе Truth Social.
Иран незамедлительно отреагировал на ультиматум Трампа, заявив, что в случае нападения на его топливно-энергетическую инфраструктуру страна нанесет удар по всем энергетическим объектам, принадлежащим Соединенным Штатам на Ближнем Востоке. Иран также пригрозил атаковать водоочистные сооружения.