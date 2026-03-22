Латвийский эксперт: в войне с Ираном Трамп сам себя загнал в экономическую ловушку

Граубе отметил, что в настоящее время уже четко обозначилось, что цели Израиля и США по завершению войны начинают различаться. Если для Израиля крайне важно уничтожение военного потенциала Ирана, то цель США сменить режим в Иране с помощью воздушной кампании оказалась невыполнима. «Режим не изменится. Дональд Трамп оказался в созданной им самим экономической ловушке, поскольку неконтролируемый рост цен США не нужен. В то же время он не может идти на промежуточные выборы с экономическими проблемами. Он пытается выйти из этой ситуации, и одной из первых задач является открытие Ормузского пролива и восстановление потока нефти», — отметил Граубе.