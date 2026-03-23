Жителям Латвии напомнили о платеже, который необходимо внести до 31 марта
Латвийцам напомнили о первом сроке оплаты налога на недвижимость (NĪN) — до 31 марта. Но в этом году речь не только о сроках: система стремительно меняется, и бумажные письма постепенно уходят в прошлое.
В феврале самоуправления по всей Латвии разослали владельцам недвижимости уведомления об оплате NĪN. Формально — привычная процедура. На практике — все больше людей получают эти документы уже не в почтовом ящике, а в электронном виде.
Если в 2025 году электронными были чуть больше половины уведомлений (52%), то сейчас показатель превысил 60%. В ряде самоуправлений — Адажи, Кулдига, Кекава, Марупе, Олайне, Прейли и Тукумс — доля «цифры» уже перевалила за 70%. Особенно выделяется Прейльский край: здесь электронные уведомления получают более 73% жителей — лучший показатель в Латгалии.
Рост заметен и в крупных городах. Даугавпилс, Елгава и Вентспилс за год прибавили более 10 процентных пунктов по доле электронных уведомлений. Это не просто статистика — это сигнал: привычка проверять почтовый ящик постепенно уступает привычке проверять e-mail или e-адрес.
Сегодня около 20,7% жителей получают уведомления по электронной почте, почти 40% — через официальный e-адрес. Остальные пока остаются на бумаге. Всего в этом году подготовлено около 900 тысяч уведомлений для физических лиц.
Через портал www.epakalpojumi.lv можно не только посмотреть уведомление, но и сразу оплатить налог. В 2025 году этой возможностью воспользовались 390 тысяч раз — на сумму свыше 21 миллиона евро. В 2026 году, к середине марта, — уже 143 тысячи оплат на более чем 7 миллионов евро.
Следует отметить, что если владелец уже получает уведомления по электронной почте, после регистрации официального электронного адреса (е-адреса) в дальнейшем они будут направляться только туда. Чтобы не пропустить сообщения, полученные на е-адрес, жителям рекомендуется указать дополнительный личный электронный адрес для получения уведомлений о новых сообщениях.
Тем, кто все еще получает письма по почте, самоуправления советуют перейти на электронный формат. Это не только быстрее, но и снижает расходы самих самоуправлений — а значит, высвобождает средства для других нужд.