Затеянный в латвийском городе общественный эксперимент привел к неожиданным результатам
В рамках проекта LIFE «Отходы как ресурсы в Латвии» SIA "Zaļā josta" реализовала в Лиепае пилотный проект. По его результатам число попавших в окружающую среду окурков сократилось на целую треть.
Пляжи завалили мусором
Согласно данным долгосрочного мониторинга морского мусора, с 2012 года общее количество отходов на приморской территории Лиепаи в среднем достигает 358 единиц на 100 метров пляжа. Этот показатель оценивается как критический, поскольку многократно превышает установленный Европейским союзом порог хорошего состояния морской среды – 20 единиц отходов на 100 метров. Данные также показывают шокирующие показатели загрязнения отходами курения – на побережье Лиепаи среднее количество таких отходов составляет 22,5 единицы на 10 метров пляжа, а их доля в общем объеме отходов достигает 37,23%.
Согласно данным среднесрочного мониторинга морского мусора за период 2023–2025 годов, на 100 метрах пляжей Лиепаи обнаружено 196 единиц отходов от курения, что даже указывает на небольшое ухудшение ситуации в самоуправлении в целом по сравнению с предыдущим периодом 2020–2022 годов, когда нагрузка составляла 186 единиц на 100 метров пляжа.
Город стал чище
Тем не менее опыт Лиепаи за последние два года дает четкое доказательство: при целенаправленном подходе проблему загрязнения окурками можно решать. В рамках интегрированного проекта LIFE «Отходы как ресурсы в Латвии» SIA "Zaļā josta" в сотрудничестве с самоуправлением Лиепаи реализовала комплекс решений, основанный на практике, вовлечении общества и доказуемом влиянии данных.
До начала пляжного сезона 2025 года на городских пляжах были установлены три тематических объекта городской среды – информационные и функциональные элементы, которые визуально привлекают внимание к проблеме загрязнения окурками и одновременно служат урнами для их сбора.
Эти инсталляции являются не просто эстетическими акцентами в городской среде – они представляют собой часть более широкой стратегии, направленной на изменение повседневного поведения и привычек, предлагая жителям и гостям города понятный, визуально привлекательный и практичный способ правильной утилизации окурков. Помимо просвещения и вовлечения общества, были реализованы образовательные мероприятия, распространены информационные материалы, а также проведена образовательная кампания в городском общественном транспорте.
Данные контрольного мониторинга, проведенного в конце 2025 года, подтверждают, что на пилотных территориях, где решения были внедрены в полном объеме, загрязнение окурками значительно снизилось. Общее среднее снижение загрязнения отходами курения по итогам повторных оценок в 2023–2025 годах составляет 33%, что подтверждает эффективность реализованных мероприятий. Наилучшие результаты достигнуты в Каросте Лиепаи, где на начальном этапе были зафиксированы наибольшие проблемы. Эти результаты доказывают, что работает не только повышение осведомленности, но и конкретная инфраструктура – люди начинают пользоваться соответствующими пунктами сбора окурков, и окружающая среда становится чище.