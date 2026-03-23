Затеянный в латвийском городе общественный эксперимент привел к неожиданным результатам

Данные контрольного мониторинга, проведенного в конце 2025 года, подтверждают, что на пилотных территориях, где решения были внедрены в полном объеме, загрязнение окурками значительно снизилось. Общее среднее снижение загрязнения отходами курения по итогам повторных оценок в 2023–2025 годах составляет 33%, что подтверждает эффективность реализованных мероприятий. Наилучшие результаты достигнуты в Каросте Лиепаи, где на начальном этапе были зафиксированы наибольшие проблемы. Эти результаты доказывают, что работает не только повышение осведомленности, но и конкретная инфраструктура – люди начинают пользоваться соответствующими пунктами сбора окурков, и окружающая среда становится чище.