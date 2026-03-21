Могут ли родители требовать копии контрольных своих детей? Важное разъяснение инспекции
Родители имеют право получать копии контрольных работ своих детей, несмотря на нормы защиты персональных данных. Инспекция разъяснила, когда отказ школы является необоснованным и как соотносятся права ученика и учителя.
Контрольные работы школьников считаются персональными данными, однако выдача копий таких работ родителям после их проведения соответствует требованиям Регламента по защите данных, подчеркивает Государственная инспекция данных (DVI).
Инспекция получила вопросы от родителей о случаях, когда школы отказываются выдавать контрольные работы или их копии. Родители запрашивают эти работы, чтобы оценить успеваемость ребенка и исправления, внесенные педагогом, поясняет DVI. Это также помогло бы решить, какие действия необходимы для улучшения знаний ребенка.
Как отмечает DVI, иногда школы обосновывают отказ требованиями защиты персональных данных. Однако, как подчеркивает инспекция, важно учитывать, что согласно нормативным актам, регулирующим образовательный процесс, родители или лица, осуществляющие опеку, имеют право получать информацию по вопросам, связанным с воспитанием и обучением ребенка.
По информации инспекции, в судебной практике также рассматривался вопрос о том, считаются ли ответы в проверочных работах, а также замечания проверяющего персональными данными. В решении суда Европейского союза от 2017 года подчеркивается, что содержание ответов отражает уровень знаний и навыков экзаменуемого в конкретной области, а также, при необходимости, ход его мыслей, способность рассуждать и критически мыслить, и таким образом связано с проверяемым человеком.
Также в отношении замечаний экзаменатора к ответам ученика следует констатировать, что они, как и ответы ученика, являются информацией об этом ученике. Содержание этих замечаний отражает мнение или оценку экзаменатора об индивидуальном результате ученика на экзамене, в частности о его знаниях и навыках в соответствующей области. В то же время замечания экзаменатора являются и информацией о самом экзаменаторе. Поэтому эта информация является персональными данными, заключил суд ЕС.
Если образовательное учреждение отказывает в выдаче копии контрольной работы, ссылаясь на то, что в ней содержатся также персональные данные педагога, DVI призывает учитывать, что у ученика или его родителей может быть законный интерес в получении информации об успеваемости.
В таких случаях обработка данных, как правило, допустима и считается соразмерной правам педагога на защиту персональных данных. А именно, учитывая, что информация в контрольной работе связана с учебным процессом ученика и профессиональной деятельностью педагога, ее предоставление считается соответствующим требованиям Регламента по защите данных.