Изменится ли рынок объявлений в Латвии после штрафа для “ss.lv”? Платформа “visam” комментирует
Пока в СМИ появляется всё новая информация о решении Совета по конкуренции оштрафовать платформу “ss.lv” за злоупотребление доминирующим положением на сумму 186 780,65 евро, мы попросили дать свой комментарий новую платформу объявлений visam, которая всего за месяц после выхода на рынок уже вызвала значительный резонанс в отрасли.
О проблеме слышали, но не хватало доказательств
Команда платформы visam признаёт, что о “шантажe” со стороны “ss.lv” они узнали уже в первые дни своей деятельности — в разговорах с потенциальными клиентами, продавцами автомобилей и недвижимости неоднократно звучали опасения начинать сотрудничество, поскольку ранее платформа “ss.lv” удаляла их объявления и блокировала доступ к аккаунтам компаний, если объявление одновременно размещалось и на других платформах.
“О таких случаях мы слышали с самого начала, однако потребовалось время, чтобы нарушения были доказаны”, — отмечают представители visam.
Предложили свою помощь
Руководитель по работе с бизнес-клиентами visam Арвилс Клавс Озолиньш рассказывает, что многие бизнесы сообщили об этой проблеме — в том числе те, чьи свидетельства вошли в отчёт Совета по конкуренции. “Как только мы узнали о проблеме, мы созвали встречу, подключили юристов и разработали механизм поддержки, параллельно призывая клиентов собирать доказательства нарушений и переписку”, — говорит Арвилс.
Побеждать, а не уничтожать
Команда visam подчёркивает, что здоровая конкуренция означает способность побеждать за счёт лучшего продукта, а не ограничивать других участников рынка. В итоге такие недобросовестные методы мешают развитию как технологий и бизнеса, так и государства в целом. Команда также отмечает, что не боится конкуренции — они готовы совершенствоваться и развиваться, чтобы технологии в Латвии шли в ногу со временем и служили на благо конечных потребителей.
Данная ситуация ясно показывает, что на рынке объявлений в Латвии происходят фундаментальные изменения. Именно поэтому новым игрокам доверяют всё больше. Например, в приложении visam уже разместили свои товары 177 бизнес-клиентов со всей Латвии, такие как Tribus Realty, Auto Bassadone, Rent in Riga, Longo Latvia, REALAT, Arko Real Estate, Autobrava Motors и другие, а количество скачиваний платформы уже превысило 30 000.