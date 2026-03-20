Внезапно скончался знаменитый актер Чак Норрис
Чак Норрис, легенда боевиков, мастер боевых искусств и звезда сериала "Техасский рейнджер" умер 20 марта в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.
Накануне актера и мастера боевых искусств госпитализировали на Гавайях. Источники TMZ сообщали, что Норрис попал в больницу на острове Кауаи. Причина госпитализации не раскрывается, однако известно, что актер попал в больницу после тренировки.
10 марта главный рейнджер и борец за справедливость 90-х отпраздновал день рождения и еще раз отметил свое крепкое здоровье и оптимизм.
«Я не старею. Я перехожу на новый уровень. Сегодня мне 86! Ничто так не помогает почувствовать себя молодым, как тренировка в солнечный день. Я благодарен за еще один прожитый год, крепкое здоровье и возможность продолжать заниматься любимым делом», — написал актер.
Для миллионов зрителей по всему миру он был не просто актером, а символом целой эпохи — времени, когда герои на экране ассоциировались с силой, принципами и безусловной справедливостью.
Настоящее имя актера — Карлос Рэй Норрис. Он родился в 1940 году в Оклахоме, прошел службу в Военно-воздушных силах США, где и начал заниматься боевыми искусствами. Позже Норрис стал чемпионом по каратэ, а затем сумел превратить спортивную карьеру в большой успех в кино и на телевидении.
Широкую известность ему принесли роли в боевиках 1980-х и 1990-х годов, а всемирную популярность — сериал "Walker, Texas Ranger", благодаря которому Чак Норрис окончательно закрепился в статусе одного из самых узнаваемых экранных героев своего времени. Его образ — сильного, сдержанного и морально безупречного человека — сделал его кумиром нескольких поколений зрителей.
Со временем Чак Норрис стал не только звездой кино, но и феноменом поп-культуры. Его имя превратилось в интернет-мем, а так называемые «факты о Чаке Норрисе» лишь усилили его статус человека-легенды. При этом за экранным образом стоял реальный человек с большим жизненным путем, дисциплиной, военной выправкой и преданностью своему делу.
У него осталась супруга Джена О’Келли, их дети и дети от предыдущих отношений.